https://ria.ru/20230703/zoo-1881537149.html

"Куски мяса повсюду". Как нарушают закон в российских курортных зонах

"Куски мяса повсюду". Как нарушают закон в российских курортных зонах - РИА Новости, 03.07.2023

"Куски мяса повсюду". Как нарушают закон в российских курортных зонах

Живые уголки и мини-зоопарки — этот вид развлечений широко распространен в зонах отдыха. Несмотря на жесткие требования закона, условия содержания соблюдают... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:04

общество

мытищи

москва

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Живые уголки и мини-зоопарки — этот вид развлечений широко распространен в зонах отдыха. Несмотря на жесткие требования закона, условия содержания соблюдают далеко не всегда. О том, почему на владельцев не могут найти управу, — в материале РИА Новости."Куда смотрит зоозащита?""Волк и медведь в клетушках! Куски мяса повсюду, моча зверей... Куда смотрит защита животных?! Условия содержания ужасают", — такие отзывы оставляют посетители базы отдыха "Троицкое" в городском округе Мытищи. Жалуются на "изможденный вид" питомцев, тесноту помещений, неприятный запах и отсутствие уборок.Курортная зона на берегу Клязьминского водохранилища, что к северу от Москвы. На обширной территории — разнообразные развлечения. В том числе живой уголок. Есть как домашние сельскохозяйственные животные (козы, лошади, верблюды), так и дикие. Кроме волка и медведя — рыси, лисы, сурикаты и некоторые другие виды.Корреспондент РИА Новости побывал в "Троицком" в конце июня. Неприятного запаха не заметил. Вольеры относительно чистые, но маленькие. Согласно распоряжению правительства России, площадь уличного вольера для медведя должна составлять не менее 80 квадратных метров. В "Троицком" — примерно тридцать пять, сообщили на базе отдыха.Медведь вел себя активно, ходил из стороны в сторону. В клетке — бетонный пол, небольшой резервуар с водой. Посреди помещения — белая канистра. Других предметов нет.Вольер, в котором живет пара волков, еще теснее: около 18 "квадратов" (норма — 50). Обстановка максимально аскетичная. Есть конура, в которой спал один из хищников, и больше ничего.Еще одна жалоба на живой уголок в "Троицком", которую можно встретить в Сети: животных бесконтрольно кормят сами посетители."Все подряд дают им хлеб (что вообще запрещено), мороженое, шоколадки, леденцы", — пишут в отзывах.Действительно, визитеры приносят с собой еду и угощают в том числе диких зверей, например лис. В живом уголке висит табличка: "Кормление строго запрещено". При этом замечаний посетителям никто из сотрудников не делает."Пытаемся изъять у нас животных"Управляющий базой отдыха "Троицкое" Валерий Мазуров объясняет: зоопарком их учреждение называть нельзя. Организация держала домашних животных, затем взялась спасать диких. Кого-то специально приносили, кого-то подкидывали. Большинство зверей пострадали от рук человека."Сперва к нам попала рысь с нарушенной моторикой и перебитой лапой. Выходили. Положено, чтобы у нее был партнер. Пришлось подселять вторую, — рассказывает управляющий. — Медведя принесли в лесничье хозяйство, как я понимаю, браконьеры. Маму убили. Появился у нас совсем крохой".По мере поступления новых зверей прежним приходилось тесниться — площадь живого уголка ограниченна.В 2020-м правительство ужесточило требования к содержанию животных. Оказалось, что живой уголок на базе отдыха не может им соответствовать "ни физически, ни технически", уверяет Мазуров.После этого "Троицкое" оказалось в центре внимания зоозащитников. Активисты приезжали вместе с телевидением. "Под камеру договорились, что помогут нам найти новое убежище для животных, — говорит управляющий. — После двух недель общения волонтеры заблокировали телефоны. Оставили нас наедине с проблемой".В этом году поступила жалоба от депутата. "Мы уже по-другому начали действовать. При содействии прокуратуры и Россельхознадзора пытаемся сделать так, чтобы у нас в принудительном порядке изъяли животных", — объясняет представитель базы отдыха.По его словам, у "Троицкого" уже есть устные договоренности с теми, кто готов принять обитателей живого уголка, и в ближайшие месяцы состоится релокация.Мазуров признается, что содержание зверинца крайне невыгодно. Коммерческой пользы не приносит: доступ в живой уголок — свободный. А проблем создает много: "Пытаемся добрым делом заниматься, а на нас куча жалоб поступает".Критикам отвечает: многие напрасно очеловечивают животных. "Видят, что сидит медведь за решеткой. Думают, надо его выпустить на волю или построить двухэтажный коттедж. Тогда как для зверя самое главное — безопасность и сытость", — подчеркивает Мазуров."Это всегда убыточная история"Однако, по мнению экспертов, одного питания и отсутствия физической угрозы для благополучия животных недостаточно. Для многих важен размер территории."Крупные животные чувствуют себя в замкнутом пространстве однозначно очень плохо, особенно те, у которых развитая психика, — отмечает зоолог, сотрудник "Сколтеха" Илья Гомыранов. — Прежде всего это приматы, крупные попугаи, тигры, медведи, которых часто держат в маленьких вольерах".Такие питомцы часто начинают страдать ожирением."В условиях скуки и плохого настроения они делают то же самое, что и мы: начинают заедать стресс, — объясняет ученый. — Питание неограниченное, активности мало. Поэтому часто в маленьких вольерах можно наблюдать очень толстых медведей".У обезьян и некоторых хищников повышается агрессия — из-за того, что постоянно находятся в замкнутом пространстве.Явные признаки плохого содержания животных могут проявляться не сразу. Например, птицы и рептилии со временем становятся вялыми, чихают, сидят с открытым клювом, у них слипаются глаза, как у больного человека. У детенышей, выращенных в неподходящих условиях, развиваются физические дефекты — например, кривой панцирь у черепах.Животные, которых часто используют для заработка в курортных зонах, — расходный материал, подчеркивает Гомыранов. Когда питомцы теряют товарный вид, их заменяют на более свежих."Нормальные зоопарки — убыточная история. Они всегда дотационные. Даже поток людей не окупает содержание больших зоопарков, а маленькие мало тратят на животных, соответственно, могут их регулярно менять", — говорит зоолог.Что можно сделатьС 1 января 2022-го все организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, должны иметь специальную лицензию. За ее отсутствие предусмотрен административный штраф: от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч для юрлиц.Россельхознадзор выдал 423 разрешения зоопаркам, зоосадам, циркам, зоотеатрам, дельфинариям, океанариумам. Сколько таких заведений работает без соответствующего документа, в ведомстве не ответили. В частности, живой уголок в зоне отдыха "Троицкое" лицензии не имеет.Граждане могут самостоятельно пожаловаться на работу зоопарков. Это зона ответственности Россельхознадзора. Однако федеральная служба пока не имеет права самостоятельно реагировать на обращения граждан — до конца года действует мораторий на проверки бизнеса. Рекомендуют обращаться в прокуратуру."Надзорный орган проведет проверку зоопарка, по результатам может возбудить дело об административном правонарушении или обратиться с иском о запрете деятельности мини-зоопарка", — уточняет адвокат Юрий Александров.Если обнаружат признаки умышленного жестокого обращения с питомцами, могут завести уголовное дело. На практике чаще всего выписывают штрафы, которые иногда заменяют на предупреждения.В 2021-м прокуратура проверила более 500 приютов, зоопарков, цирков по всей стране и пресекла свыше 160 случаев незаконного использования животных.Тем временем депутаты продолжают работать над ужесточением штрафов за неправильное содержание питомцев.

https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html

https://ria.ru/20230627/sobaki-1880499480.html

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Медведь в живом уголке на базе отдыха Троицкое Медведь в живом уголке на базе отдыха Троицкое 2023-07-03T08:00 true PT0M11S

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общество, мытищи, москва, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), сколковский институт науки и технологий