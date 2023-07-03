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В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике - РИА Новости, 03.07.2023
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08:31 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/zoloto-1881816842.html
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике - РИА Новости, 03.07.2023
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике
Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:31
2023-07-03T08:31
в мире
узбекистан
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны. "На подземном руднике "Зармитан" (принадлежит Навоийскому горно-металлургическому комбинату – ред.) в Кушрабатском районе Самаркандской области обнаружены тела двух молодых людей со следами тяжелых травм", - сказал представитель генпрокуратуры. По данным ведомства, погибшие проникли в шахту незаконно, при них были обнаружены мешки с золотоносной рудой весом 94 килограмма. По предварительной информации, мужчин мог сбить один из самосвалов, вывозящих руду. "На место происшествия направлена оперативно-следственная группа и специалисты технической инспекции. В настоящее время ведется доследственная проверка", - добавили в пресс-службе.
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в мире, узбекистан, самаркандская область
В мире, Узбекистан, Самаркандская область
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике

На руднике в Самаркандской области нашли тела двух мужчин с мешками с золотоносной рудой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШахта подземного рудника
Шахта подземного рудника - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шахта подземного рудника. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны.
«
"На подземном руднике "Зармитан" (принадлежит Навоийскому горно-металлургическому комбинату – ред.) в Кушрабатском районе Самаркандской области обнаружены тела двух молодых людей со следами тяжелых травм", - сказал представитель генпрокуратуры.
По данным ведомства, погибшие проникли в шахту незаконно, при них были обнаружены мешки с золотоносной рудой весом 94 килограмма.
По предварительной информации, мужчин мог сбить один из самосвалов, вывозящих руду. "На место происшествия направлена оперативно-следственная группа и специалисты технической инспекции. В настоящее время ведется доследственная проверка", - добавили в пресс-службе.
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В миреУзбекистанСамаркандская область
 
 
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