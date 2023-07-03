https://ria.ru/20230703/zoloto-1881816842.html

В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике

В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике - РИА Новости, 03.07.2023

В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике

Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:31

2023-07-03T08:31

2023-07-03T08:31

в мире

узбекистан

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны. "На подземном руднике "Зармитан" (принадлежит Навоийскому горно-металлургическому комбинату – ред.) в Кушрабатском районе Самаркандской области обнаружены тела двух молодых людей со следами тяжелых травм", - сказал представитель генпрокуратуры. По данным ведомства, погибшие проникли в шахту незаконно, при них были обнаружены мешки с золотоносной рудой весом 94 килограмма. По предварительной информации, мужчин мог сбить один из самосвалов, вывозящих руду. "На место происшествия направлена оперативно-следственная группа и специалисты технической инспекции. В настоящее время ведется доследственная проверка", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230224/zoloto-1854068687.html

узбекистан

самаркандская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан, самаркандская область