https://ria.ru/20230703/zoloto-1881816842.html
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике - РИА Новости, 03.07.2023
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике
Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:31
2023-07-03T08:31
2023-07-03T08:31
в мире
узбекистан
самаркандская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785055202_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_73858edaf1fc67585219b84c63df76a4.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны. "На подземном руднике "Зармитан" (принадлежит Навоийскому горно-металлургическому комбинату – ред.) в Кушрабатском районе Самаркандской области обнаружены тела двух молодых людей со следами тяжелых травм", - сказал представитель генпрокуратуры. По данным ведомства, погибшие проникли в шахту незаконно, при них были обнаружены мешки с золотоносной рудой весом 94 килограмма. По предварительной информации, мужчин мог сбить один из самосвалов, вывозящих руду. "На место происшествия направлена оперативно-следственная группа и специалисты технической инспекции. В настоящее время ведется доследственная проверка", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230224/zoloto-1854068687.html
узбекистан
самаркандская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785055202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92a54326d50e56cb83bd1c0dd5fc1ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, самаркандская область
В мире, Узбекистан, Самаркандская область
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото на руднике
На руднике в Самаркандской области нашли тела двух мужчин с мешками с золотоносной рудой
ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Двое мужчин погибли, пытаясь похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры страны.
«
"На подземном руднике "Зармитан" (принадлежит Навоийскому горно-металлургическому комбинату – ред.) в Кушрабатском районе Самаркандской области обнаружены тела двух молодых людей со следами тяжелых травм", - сказал представитель генпрокуратуры.
По данным ведомства, погибшие проникли в шахту незаконно, при них были обнаружены мешки с золотоносной рудой весом 94 килограмма.
По предварительной информации, мужчин мог сбить один из самосвалов, вывозящих руду. "На место происшествия направлена оперативно-следственная группа и специалисты технической инспекции. В настоящее время ведется доследственная проверка", - добавили в пресс-службе.
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота