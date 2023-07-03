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Ученые рассказали об ужасных последствиях войны между Западом и Россией

Ученые рассказали об ужасных последствиях войны между Западом и Россией - РИА Новости, 03.07.2023

Ученые рассказали об ужасных последствиях войны между Западом и Россией

Ученые института Future of Life рассказали, что ядерная война между Россией и США может привести к голодной смерти более чем пяти миллиардов людей. Об этом... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T02:00

2023-07-03T02:00

2023-07-03T02:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ученые института Future of Life рассказали, что ядерная война между Россией и США может привести к голодной смерти более чем пяти миллиардов людей. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube-канале организации."Последние научные исследования свидетельствуют, что более пяти миллиардов человек могут погибнуть от голода, включая около 99 процентов населения Америки, Европы, России и Китая", — говорится в материале.По заявлению ученых, запуск ядерных боеголовок одной стороной спровоцирует практически моментальный ответный удар другой стороны. Первые атаки спровоцируют электромагнитные импульсы, которые выведут из строя электронику и энергосети. Последующие удары участники конфликта станут наносить по военным и ядерным объектам.Атаки по густонаселенным городам приведут к испарению людей и построек в ближайшем радиусе. По словам экспертов, за вспышкой, по температуре достигающей жара ядра Солнца, последует выброс радиоактивного облака.Последствия всех ядерных атак станут причиной наступления долгой ядерной зимы, при которой средняя температура по всей Земле опустится на 15-30 градусов Цельсия, считают аналитики.В заключение эксперты отметили, что не могут точно сказать, сколько людей переживут катастрофу, однако, по их словам, чем больше людей узнают об ужасающих последствиях ядерного конфликта, тем больше вероятность его избежать.

https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html

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