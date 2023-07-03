https://ria.ru/20230703/zerno-1881830974.html

Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран

Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран - РИА Новости, 03.07.2023

Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран

Инициатива Турции по переработке российского зерна для безвозмездной поставки нуждающимся странам может приобрести конкретный характер в свете недавних... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:20

2023-07-03T09:20

2023-07-03T09:20

россия

турция

оон

экономика

зерновая сделка

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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Инициатива Турции по переработке российского зерна для безвозмездной поставки нуждающимся странам может приобрести конкретный характер в свете недавних заявлений из Москвы, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно. "Да, мы знакомы с этим заявлением. С инициативой по переработке российского зерна в муку для последующей доставки ее в нуждающиеся страны, как вы знаете, выступал господин президент (Тайип Эрдоган) в ходе переговоров с президентом России, господином Владимиром Путиным. Пока не могу сделать прогнозы на этот счет, все зависит от развития ситуации вокруг "зерновой сделки", но исключать того, что эта инициатива турецкого лидера приобретет конкретные черты, я бы не стал", - сообщил собеседник агентства. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, оон, экономика, зерновая сделка