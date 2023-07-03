Рейтинг@Mail.ru
Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/zerno-1881830974.html
Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран
Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран - РИА Новости, 03.07.2023
Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран
Инициатива Турции по переработке российского зерна для безвозмездной поставки нуждающимся странам может приобрести конкретный характер в свете недавних... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:20
2023-07-03T09:20
россия
турция
оон
экономика
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Инициатива Турции по переработке российского зерна для безвозмездной поставки нуждающимся странам может приобрести конкретный характер в свете недавних заявлений из Москвы, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно. "Да, мы знакомы с этим заявлением. С инициативой по переработке российского зерна в муку для последующей доставки ее в нуждающиеся страны, как вы знаете, выступал господин президент (Тайип Эрдоган) в ходе переговоров с президентом России, господином Владимиром Путиным. Пока не могу сделать прогнозы на этот счет, все зависит от развития ситуации вокруг "зерновой сделки", но исключать того, что эта инициатива турецкого лидера приобретет конкретные черты, я бы не стал", - сообщил собеседник агентства. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, оон, экономика, зерновая сделка
Россия, Турция, ООН, Экономика, Зерновая сделка
Источник не исключил переработку Турцией зерна из России для бедных стран

Идея Турции о переработке российского зерна для нуждающихся стран может быть реализована

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Инициатива Турции по переработке российского зерна для безвозмездной поставки нуждающимся странам может приобрести конкретный характер в свете недавних заявлений из Москвы, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно.
«
"Да, мы знакомы с этим заявлением. С инициативой по переработке российского зерна в муку для последующей доставки ее в нуждающиеся страны, как вы знаете, выступал господин президент (Тайип Эрдоган) в ходе переговоров с президентом России, господином Владимиром Путиным. Пока не могу сделать прогнозы на этот счет, все зависит от развития ситуации вокруг "зерновой сделки", но исключать того, что эта инициатива турецкого лидера приобретет конкретные черты, я бы не стал", - сообщил собеседник агентства.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам
23 июня, 19:11
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая, 17:10
 
РоссияТурцияООНЭкономикаЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала