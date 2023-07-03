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Жители Баку остаются на улицах, опасаясь повторных толчков
Жители Баку остаются на улицах, опасаясь повторных толчков - РИА Новости, 04.07.2023
Жители Баку остаются на улицах, опасаясь повторных толчков
Жители Баку после землетрясения в понедельник вечером остаются на улицах, опасаясь повторных толчков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-03T23:59
2023-07-03T23:59
2023-07-04T00:00
баку
азербайджан
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Жители Баку после землетрясения в понедельник вечером остаются на улицах, опасаясь повторных толчков, передает корреспондент РИА Новости. На телефоны местных абонентов пришли уведомления, что поблизости произошло землетрясение и возможны новые подземные толчки. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Азербайджана.
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баку, азербайджан, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Баку, Азербайджан, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Жители Баку остаются на улицах, опасаясь повторных толчков
Жители Баку остаются на улицах, опасаясь толчков после землетрясения магнитудой 5,4