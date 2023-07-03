https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1882029130.html
В Баку произошло сильное землетрясение
В Баку произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 04.07.2023
В Баку произошло сильное землетрясение
В Баку в понедельник вечером произошло землетрясение, чувствовались сильные толчки, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-03T23:15
2023-07-03T23:15
2023-07-04T00:42
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БАКУ, 3 июл — РИА Новости. В Баку в понедельник вечером произошло землетрясение, чувствовались сильные толчки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Жители города начали покидать свои дома.Как уточнил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение произошло в 23:01 мск в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Его магнитуда составила 5,4. Очаг залегал на глубине 35 километров. Угрозы цунами нет. По информации республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района.В МЧС Азербайджана заявили, что пока не получали сообщений о разрушениях и жертвах.Местное агентство АПА со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу сообщило, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана.По данным управления МЧС по Дагестану, жители республики ощутили землетрясение, произошедшее в 100 километрах от Дербента. Магнитуда — 5,9.
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баку, в мире, азербайджан
Баку, В мире, Азербайджан
В Баку произошло сильное землетрясение
В Азербайджане в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,4
БАКУ, 3 июл — РИА Новости. В Баку в понедельник вечером произошло землетрясение, чувствовались сильные толчки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Жители города начали покидать свои дома.
Как уточнил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение произошло в 23:01 мск в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Его магнитуда составила 5,4. Очаг залегал на глубине 35 километров. Угрозы цунами нет. По информации республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района.
В МЧС Азербайджана заявили, что пока не получали сообщений о разрушениях и жертвах.
Местное агентство АПА со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу сообщило, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана.
По данным управления МЧС по Дагестану, жители республики ощутили землетрясение, произошедшее в 100 километрах от Дербента. Магнитуда — 5,9.
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