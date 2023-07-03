https://ria.ru/20230703/vybory-1881909268.html

К президентским выборам подготовят цифровой аналог ГАС "Выборы"

К президентским выборам подготовят цифровой аналог ГАС "Выборы" - РИА Новости, 03.07.2023

К президентским выборам подготовят цифровой аналог ГАС "Выборы"

Цифровой аналог системы ГАС "Выборы", которая полностью автономна от интернета, будет готова к выборам президента в 2024 году, сообщила глава Центральной... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:40

2023-07-03T13:40

2023-07-03T13:49

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цифровой аналог системы ГАС "Выборы", которая полностью автономна от интернета, будет готова к выборам президента в 2024 году, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Уже к президентским выборам у нас будет готов цифровой аналог нашей ГАС "Выборы", государственной автоматизированной системы. Конечно, ее основное преимущество, которое делает ее неуязвимой так же, как и нынешнюю ГАС "Выборы",- то, что она будет полностью автономна от интернета, глобальной системы", - сказала Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.Также глава ЦИК назвала важным тот факт, что работа по цифровизации идет под требованием, чтобы и "железо", и программное обеспечение были российскими."С нашими партнерами у нас это получается", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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политика, россия, элла памфилова, владимир путин