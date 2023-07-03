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В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой - РИА Новости, 03.07.2023
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17:15 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/voda-1881973926.html
В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой
В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой - РИА Новости, 03.07.2023
В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой
Проблема обеспечения бутилированной водой районов Херсонской области, которые пострадали после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, полностью решена,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:15
2023-07-03T17:15
херсонская область
ростовская область
краснодарский край
владимир сальдо
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Проблема обеспечения бутилированной водой районов Херсонской области, которые пострадали после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, полностью решена, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо. "Была проблема с бутилированной водой. Потому что брать воду из водопроводной сети, из скважин пока что не везде возможно. И ее уже решили, эта проблема устранена. Значительно превышающее норматив количество бутилированной воды доставлено практически во все населённые пункты, и люди могут получить эту воду. Вместе с этим работают специальные машины, которые подвозят воду не только для пищи и питья, но и для бытовых нужд", - сказал Сальдо. Кроме того, по его словам, не возникает проблем в обеспечении продовольствием - продукты доставляются, в том числе из Крыма, Ростовской области, Краснодарского края.
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херсонская область , ростовская область, краснодарский край, владимир сальдо
Херсонская область , Ростовская область, Краснодарский край, Владимир Сальдо
В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой

Сальдо: проблему с поставками бутилированной воды в Херсонскую область полностью устранили

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкНадувная лодка у подъезда жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Надувная лодка у подъезда жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Надувная лодка у подъезда жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Проблема обеспечения бутилированной водой районов Херсонской области, которые пострадали после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, полностью решена, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо.
"Была проблема с бутилированной водой. Потому что брать воду из водопроводной сети, из скважин пока что не везде возможно. И ее уже решили, эта проблема устранена. Значительно превышающее норматив количество бутилированной воды доставлено практически во все населённые пункты, и люди могут получить эту воду. Вместе с этим работают специальные машины, которые подвозят воду не только для пищи и питья, но и для бытовых нужд", - сказал Сальдо.
Кроме того, по его словам, не возникает проблем в обеспечении продовольствием - продукты доставляются, в том числе из Крыма, Ростовской области, Краснодарского края.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе
Вчера, 15:37
 
Херсонская областьРостовская областьКраснодарский крайВладимир Сальдо
 
 
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