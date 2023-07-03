https://ria.ru/20230703/voda-1881973926.html

В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой

В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой - РИА Новости, 03.07.2023

В Херсонской области решили вопрос с обеспечением бутилированной водой

Проблема обеспечения бутилированной водой районов Херсонской области, которые пострадали после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, полностью решена,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:15

2023-07-03T17:15

2023-07-03T17:15

херсонская область

ростовская область

краснодарский край

владимир сальдо

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Проблема обеспечения бутилированной водой районов Херсонской области, которые пострадали после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, полностью решена, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо. "Была проблема с бутилированной водой. Потому что брать воду из водопроводной сети, из скважин пока что не везде возможно. И ее уже решили, эта проблема устранена. Значительно превышающее норматив количество бутилированной воды доставлено практически во все населённые пункты, и люди могут получить эту воду. Вместе с этим работают специальные машины, которые подвозят воду не только для пищи и питья, но и для бытовых нужд", - сказал Сальдо. Кроме того, по его словам, не возникает проблем в обеспечении продовольствием - продукты доставляются, в том числе из Крыма, Ростовской области, Краснодарского края.

https://ria.ru/20230703/kherson-1881945902.html

херсонская область

ростовская область

краснодарский край

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херсонская область , ростовская область, краснодарский край, владимир сальдо