https://ria.ru/20230703/vintovka-1881491841.html

Снайперская винтовка Драгунова

Снайперская винтовка Драгунова - РИА Новости, 03.07.2023

Снайперская винтовка Драгунова

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) – самозарядная снайперская винтовка, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T03:41

2023-07-03T03:41

2023-07-03T03:41

справки

безопасность

россия

ссср

свч-308(винтовка чукавина)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881493104_0:122:3140:1888_1920x0_80_0_0_4faf5d09ea0a9915bc7ca8cf3340a0cc.jpg

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) – самозарядная снайперская винтовка, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ. Предназначена для поражения различных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей. В 1950-х годах в связи с перевооружением армии перед конструкторами была поставлена задача создания снайперской самозарядной винтовки.Работа представляла большую сложность ввиду отсутствия в оружейной практике примеров создания именно самозарядной снайперской винтовки (с возможностью быстрой автоматической перезарядки при промахе и производства последующего выстрела с сохранением высоких показателей точности стрельбы). Разработку винтовки поручили конструктору Евгению Драгунову. Его соперниками были конструкторы Сергей Симонов и Александр Константинов.Конкурс проходил в несколько этапов. На первых испытаниях на подмосковном полигоне Щурово опытный образец самозарядной снайперской винтовки ССВ-58, разработанный Драгуновым, показал очень высокие результаты по кучности, значительно превзойдя своих конкурентов. Однако надежность винтовки была неудовлетворительной – она выходила из строя через каждые 500-600 выстрелов. Все три опытных образца были рекомендованы к доработке для прохождения новых полигонных испытаний в 1960 году, после которых из конкурса выбыла винтовка Симонова. Остались два образца – Драгунова и Константинова, рекомендованные к доработке.Заключительные испытания проводились в декабре 1961 года – январе 1962 года. В образце Драгунова была улучшена подача патронов. Винтовка Константинова показала худший результат по кучности. К прохождению войсковых испытаний был рекомендован образец Евгения Драгунова. Летом 1962 года была изготовлена первая опытная партия количеством в 40 штук (вариант ССВ-58 для войсковых испытаний). После очередных доработок и введения хромового покрытия канала ствола образец был рекомендован к принятию на вооружение.3 июля 1963 года снайперская винтовка была принята на вооружение ВС СССР под наименованием "7,62-мм снайперская винтовка Драгунова" (СВД). За разработку конструкции винтовки и внедрение ее в производство в 1964 году Евгений Федорович Драгунов был удостоен Ленинской премии. Принятая на вооружение, СВД стала не только первой в мире самозарядной снайперской винтовкой, но и первой, спроектированной с нуля для нужд армии. До нее – а на Западе и спустя пару десятилетий после появления СВД – оружие для снайперов отбиралось по кучности боя из валовых армейских винтовок и даже охотничьих карабинов.Винтовка является самозарядным оружием, прицельный огонь ведется одиночными выстрелами.Главной деталью автоматики винтовки является затворная рама, воспринимающая воздействие пороховых газов через газовый поршень и толкатель. Рукоятка перезаряжания, расположенная справа, изготавливается заодно с затворной рамой. Возвратный механизм винтовки с двумя спиральными пружинами. Спусковой механизм допускает ведение только одиночного огня. Предохранитель флажковый, двойного действия. Он одновременно запирает спусковой крючок и ограничивает движение затворной рамы назад, подпирая рукоятку перезаряжания. Спуск обеспечивает производство выстрела только при полностью запертом затворе. Ударноспусковой механизм собран в отдельном корпусе.На дульной части ствола крепится пламегаситель с пятью продольными прорезями, маскирующий также выстрел в ходе ночных операций и предохраняющий от загрязнения ствол. Наличие газового регулятора для изменения скоростей отката подвижных частей обеспечивает надежность винтовки в работе.Ведение огня из СВД возможно с применением любых типов патронов 7,62×54R, однако лучшие по кучности результаты достигаются при использовании снайперских боеприпасов.Для установки штатного оптического прицела, а также ночных прицелов используется боковая планка на ствольной коробке, съемная щека на прикладе скелетной конструкции повышает удобство стрельбы с оптическими приборами.Общая длина СВД в боевом положении составляет 1220 миллиметров; масса винтовки без патронов и оптического прицела – 3,7 килограммов, со снаряженным магазином и оптическим прицелом 4,51 килограммов; прицельная дальность стрельбы с оптическим прицелом – 1300 метров, с открытым прицелом – 1200 метров; начальная скорость пули – 830 метров в секунду; боевая скорострельность – 30 выстрелов в минуту; емкость магазина – 10 патронов.В отличие от абсолютного большинства снайперских винтовок мира, СВД комплектуется штык-ножом. В ходе дальнейшей модернизации на основе СВД было разработано несколько снайперских винтовок: СВУ (укороченная), СВДС (складная), СВДК (крупнокалиберная).В 2015 году на вооружение была принята модернизированная винтовка СВДМ. В 2016 году начались ее поставки для Минобороны РФ. СВДМ является современным исполнением СВД и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Предназначена для поражения личного состава и небронированных целей противника на дальностях до 800 метров.От базовой СВД новая СВДМ отличается укороченным до 550 миллиметров стволом, имеющим более толстые стенки. Такая доработка позволила улучшить эргономику оружия при одновременном сохранении или повышении технических и боевых характеристик. Ствол комплектуется компактным дульным устройством. Автоматика и ударно-спусковой механизм остались без существенных изменений. При этом небольшой доработке подвергли ствольную коробку. Ее крышка получила длинную продольную планку Пикатинни, позволяющую использовать различные совместимые прицелы. Штатным прицелом винтовки СВДМ является изделие 1П88-4. Собственный открытый прицел винтовки отличается упрощенной конструкцией.Винтовка комплектуется складным металлическим прикладом, представляющим собой доработанный вариант приклада для СВДС. Также возможно применение прикладов иной конструкции. В передней части пластикового цевья имеется узел для установки складной сошки.Общая длина СВДМ в боевом положении составляет 1155 миллиметров, в сложенном – 875 миллиметров. Масса оружия без патронов и прицела – 5,3 килограммов.Эксперты отмечают, что СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом. В конце мая 2023 года стало известно, что на вооружение российской армии принята созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, ссср, свч-308(винтовка чукавина)