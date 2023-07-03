Рейтинг@Mail.ru
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vaktsinatsiya-1881890932.html
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы - РИА Новости, 03.07.2023
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы
В районе Тувы, где обнаружена сибирская язва, вакцинированы 84 человека, сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:51
2023-07-03T12:51
здоровье - общество
барун-хемчикский район
кызыл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. В районе Тувы, где обнаружена сибирская язва, вакцинированы 84 человека, сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС. В пятницу житель Барун-Хемчикского района, принимавший участие в забое скота на чабанской стоянке, был госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла. Остальные участники забоя находятся под наблюдением специалистов. В районе введен режим ЧС. "Медики продолжают работу на месте обнаружения сибирской язвы… Вакцинацией охвачено 84 человека. Общими медицинскими наблюдениями охвачено 228 человек. Экстренную химиопрофилактику получили 162 человека, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в Барун-Хемчикском районе работают пять бригад медиков. Одна из бригад работает на въезде в село Бижиктиг-Хая. Также в очаге работает дезинфекционная бригада. Вакцинация против сибирской язвы проводится в ближайших окрестностях от очага инфекции.
https://ria.ru/20230630/yazva-1881379741.html
барун-хемчикский район
кызыл
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, барун-хемчикский район, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Здоровье - Общество, Барун-Хемчикский район, Кызыл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы

В районе Тувы, где обнаружили сибирскую язву, вакцинировали 84 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. В районе Тувы, где обнаружена сибирская язва, вакцинированы 84 человека, сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС.
В пятницу житель Барун-Хемчикского района, принимавший участие в забое скота на чабанской стоянке, был госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла. Остальные участники забоя находятся под наблюдением специалистов. В районе введен режим ЧС.
"Медики продолжают работу на месте обнаружения сибирской язвы… Вакцинацией охвачено 84 человека. Общими медицинскими наблюдениями охвачено 228 человек. Экстренную химиопрофилактику получили 162 человека, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в Барун-Хемчикском районе работают пять бригад медиков. Одна из бригад работает на въезде в село Бижиктиг-Хая. Также в очаге работает дезинфекционная бригада. Вакцинация против сибирской язвы проводится в ближайших окрестностях от очага инфекции.
Медик в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
30 июня, 10:50
 
Здоровье - ОбществоБарун-Хемчикский районКызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала