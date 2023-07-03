https://ria.ru/20230703/vaktsinatsiya-1881890932.html

В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы

В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы - РИА Новости, 03.07.2023

В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы

В районе Тувы, где обнаружена сибирская язва, вакцинированы 84 человека, сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:51

2023-07-03T12:51

2023-07-03T12:51

здоровье - общество

барун-хемчикский район

кызыл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. В районе Тувы, где обнаружена сибирская язва, вакцинированы 84 человека, сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС. В пятницу житель Барун-Хемчикского района, принимавший участие в забое скота на чабанской стоянке, был госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла. Остальные участники забоя находятся под наблюдением специалистов. В районе введен режим ЧС. "Медики продолжают работу на месте обнаружения сибирской язвы… Вакцинацией охвачено 84 человека. Общими медицинскими наблюдениями охвачено 228 человек. Экстренную химиопрофилактику получили 162 человека, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в Барун-Хемчикском районе работают пять бригад медиков. Одна из бригад работает на въезде в село Бижиктиг-Хая. Также в очаге работает дезинфекционная бригада. Вакцинация против сибирской язвы проводится в ближайших окрестностях от очага инфекции.

https://ria.ru/20230630/yazva-1881379741.html

барун-хемчикский район

кызыл

республика тыва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

здоровье - общество, барун-хемчикский район, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва