https://ria.ru/20230703/vaktsinatsiya-1881890932.html
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы - РИА Новости, 03.07.2023
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы
В районе Тувы, где обнаружена сибирская язва, вакцинированы 84 человека, сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:51
2023-07-03T12:51
2023-07-03T12:51
здоровье - общество
барун-хемчикский район
кызыл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. В районе Тувы, где обнаружена сибирская язва, вакцинированы 84 человека, сообщается в телеграм-канале республиканского главка МЧС. В пятницу житель Барун-Хемчикского района, принимавший участие в забое скота на чабанской стоянке, был госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла. Остальные участники забоя находятся под наблюдением специалистов. В районе введен режим ЧС. "Медики продолжают работу на месте обнаружения сибирской язвы… Вакцинацией охвачено 84 человека. Общими медицинскими наблюдениями охвачено 228 человек. Экстренную химиопрофилактику получили 162 человека, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в Барун-Хемчикском районе работают пять бригад медиков. Одна из бригад работает на въезде в село Бижиктиг-Хая. Также в очаге работает дезинфекционная бригада. Вакцинация против сибирской язвы проводится в ближайших окрестностях от очага инфекции.
https://ria.ru/20230630/yazva-1881379741.html
барун-хемчикский район
кызыл
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, барун-хемчикский район, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Здоровье - Общество, Барун-Хемчикский район, Кызыл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы
В районе Тувы, где обнаружили сибирскую язву, вакцинировали 84 человека