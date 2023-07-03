https://ria.ru/20230703/tovary-1881834254.html

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян покупают дорогие товары в интернете

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян покупают дорогие товары в интернете - РИА Новости, 03.07.2023

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян покупают дорогие товары в интернете

Только 16% россиян покупают дорогостоящие товары в интернете, 48% делают это либо только в обычных магазинах, либо чаще в обычных магазинах, свидетельствуют... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:44

2023-07-03T09:44

2023-07-03T16:28

общество

вциом

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Только 16% россиян покупают дорогостоящие товары в интернете, 48% делают это либо только в обычных магазинах, либо чаще в обычных магазинах, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.Респонденты рассказали, где они чаще покупают дорогостоящие товары. Больше четверти (29%) покупают их только в обычных магазинах, Еще 19% делают это чаще в обычных магазинах, чем онлайн. Чаще в интернете это делают 13% респондентов, только в интернете - 3%.Как отметил директор ВЦИОМ Консалтинг Алексей Верижников, "отмена торговых центров как класса" не удалась ни пандемии, ни "тому состоянию экономики и социума, которое мы называем кодовым словом "турбулентность". Он отметил, что, в том числе, офлайн-шоппинг важен с точки зрения эмоций."Важна атрибутика – атмосфера места продажи (бутик или красивый торговый центр), примерка в сопровождении подруги, брендированные пакеты с модным логотипом, которые потом транслируют "городу и миру", что шопинг удался, а его участница – счастлива "добычей". Что же касается интернет-доставки, то она эмоций не рождает. Это просто экономия денег", - сказал Верижников.Сами респонденты также объяснили, что их привлекает в покупках в обычных магазинах. Среди популярных ответов - возможность самим пощупать, оценить качество товара (45%), более низкие цены (11%) и "быстрота покупки" и отсутствие необходимости ждать доставку (9%).Среди тех, кто предпочитает покупать дорогостоящие товары в интернете, 39% заявили, что их в этом привлекают более низкие, чем в обычных магазинах цены. Также среди популярных ответов - удобство и экономия времени (31%) и большой ассортимент (27%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230703/vtsiom-1881806716.html

https://ria.ru/20230629/tovary-1881191460.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, вциом