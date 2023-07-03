https://ria.ru/20230703/tovary-1881834254.html
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян покупают дорогие товары в интернете
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян покупают дорогие товары в интернете - РИА Новости, 03.07.2023
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян покупают дорогие товары в интернете
Только 16% россиян покупают дорогостоящие товары в интернете, 48% делают это либо только в обычных магазинах, либо чаще в обычных магазинах, свидетельствуют... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:44
2023-07-03T09:44
2023-07-03T16:28
общество
вциом
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Только 16% россиян покупают дорогостоящие товары в интернете, 48% делают это либо только в обычных магазинах, либо чаще в обычных магазинах, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.Респонденты рассказали, где они чаще покупают дорогостоящие товары. Больше четверти (29%) покупают их только в обычных магазинах, Еще 19% делают это чаще в обычных магазинах, чем онлайн. Чаще в интернете это делают 13% респондентов, только в интернете - 3%.Как отметил директор ВЦИОМ Консалтинг Алексей Верижников, "отмена торговых центров как класса" не удалась ни пандемии, ни "тому состоянию экономики и социума, которое мы называем кодовым словом "турбулентность". Он отметил, что, в том числе, офлайн-шоппинг важен с точки зрения эмоций."Важна атрибутика – атмосфера места продажи (бутик или красивый торговый центр), примерка в сопровождении подруги, брендированные пакеты с модным логотипом, которые потом транслируют "городу и миру", что шопинг удался, а его участница – счастлива "добычей". Что же касается интернет-доставки, то она эмоций не рождает. Это просто экономия денег", - сказал Верижников.Сами респонденты также объяснили, что их привлекает в покупках в обычных магазинах. Среди популярных ответов - возможность самим пощупать, оценить качество товара (45%), более низкие цены (11%) и "быстрота покупки" и отсутствие необходимости ждать доставку (9%).Среди тех, кто предпочитает покупать дорогостоящие товары в интернете, 39% заявили, что их в этом привлекают более низкие, чем в обычных магазинах цены. Также среди популярных ответов - удобство и экономия времени (31%) и большой ассортимент (27%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230703/vtsiom-1881806716.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян покупают дорогие товары в интернете
Опрос ВЦИОМ: только 16 процентов россиян покупают дорогие товары в интернете
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Только 16% россиян покупают дорогостоящие товары в интернете, 48% делают это либо только в обычных магазинах, либо чаще в обычных магазинах, свидетельствуют результаты исследования
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.
Респонденты рассказали, где они чаще покупают дорогостоящие товары. Больше четверти (29%) покупают их только в обычных магазинах, Еще 19% делают это чаще в обычных магазинах, чем онлайн. Чаще в интернете это делают 13% респондентов, только в интернете - 3%.
Опрос ВЦИОМ показал падение спроса на дорогостоящие товары
Как отметил директор ВЦИОМ Консалтинг Алексей Верижников, "отмена торговых центров как класса" не удалась ни пандемии, ни "тому состоянию экономики и социума, которое мы называем кодовым словом "турбулентность". Он отметил, что, в том числе, офлайн-шоппинг важен с точки зрения эмоций.
"Важна атрибутика – атмосфера места продажи (бутик или красивый торговый центр), примерка в сопровождении подруги, брендированные пакеты с модным логотипом, которые потом транслируют "городу и миру", что шопинг удался, а его участница – счастлива "добычей". Что же касается интернет-доставки, то она эмоций не рождает. Это просто экономия денег", - сказал Верижников.
Сами респонденты также объяснили, что их привлекает в покупках в обычных магазинах. Среди популярных ответов - возможность самим пощупать, оценить качество товара (45%), более низкие цены (11%) и "быстрота покупки" и отсутствие необходимости ждать доставку (9%).
Среди тех, кто предпочитает покупать дорогостоящие товары в интернете, 39% заявили, что их в этом привлекают более низкие, чем в обычных магазинах цены. Также среди популярных ответов - удобство и экономия времени (31%) и большой ассортимент (27%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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