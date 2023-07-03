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Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/terakty-1881984988.html
Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов
Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов - РИА Новости, 03.07.2023
Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов
На жителя Бердянска завели уголовное дело, его подозревают в вербовке и склонении к совершению террористических актов против российских военнослужащих, сообщили РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:05
2023-07-03T18:05
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. На жителя Бердянска завели уголовное дело, его подозревают в вербовке и склонении к совершению террористических актов против российских военнослужащих, сообщили в СК РФ по Запорожской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Бердянска, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение террористического акта. По данным правоохранительных органов, ранее подозреваемый проходил военную службу в ВСУ в должности "старшего солдата" стрелкового полигона 56-й отдельной мотопехотной бригады. "В целях дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и военнослужащих ВС РФ мужчина решил совершить на территории Запорожской области террористический акт. Для этого злоумышленник с апреля прошло года, находясь на территории города Бердянска, имея в тайнике самодельное взрывное устройство, за денежное вознаграждение склонял и вовлекал путем уговоров и убеждений двоих знакомых ему граждан принять участие в террористической деятельности", - говорится в заявлении СК.
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бердянск
россия
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происшествия, бердянск, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов

СК возбудил уголовное дело против жителя Бердянска за склонение к совершению терактов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид на город Бердянск
Вид на город Бердянск - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. На жителя Бердянска завели уголовное дело, его подозревают в вербовке и склонении к совершению террористических актов против российских военнослужащих, сообщили в СК РФ по Запорожской области.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Бердянска, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение террористического акта.
По данным правоохранительных органов, ранее подозреваемый проходил военную службу в ВСУ в должности "старшего солдата" стрелкового полигона 56-й отдельной мотопехотной бригады.
"В целях дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и военнослужащих ВС РФ мужчина решил совершить на территории Запорожской области террористический акт. Для этого злоумышленник с апреля прошло года, находясь на территории города Бердянска, имея в тайнике самодельное взрывное устройство, за денежное вознаграждение склонял и вовлекал путем уговоров и убеждений двоих знакомых ему граждан принять участие в террористической деятельности", - говорится в заявлении СК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБердянскРоссияЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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