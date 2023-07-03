https://ria.ru/20230703/terakty-1881984988.html

Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов

Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов - РИА Новости, 03.07.2023

Жителя Бердянска заподозрили в склонении к совершению терактов

На жителя Бердянска завели уголовное дело, его подозревают в вербовке и склонении к совершению террористических актов против российских военнослужащих, сообщили РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:05

2023-07-03T18:05

2023-07-03T18:05

специальная военная операция на украине

происшествия

бердянск

россия

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. На жителя Бердянска завели уголовное дело, его подозревают в вербовке и склонении к совершению террористических актов против российских военнослужащих, сообщили в СК РФ по Запорожской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Бердянска, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение террористического акта. По данным правоохранительных органов, ранее подозреваемый проходил военную службу в ВСУ в должности "старшего солдата" стрелкового полигона 56-й отдельной мотопехотной бригады. "В целях дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и военнослужащих ВС РФ мужчина решил совершить на территории Запорожской области террористический акт. Для этого злоумышленник с апреля прошло года, находясь на территории города Бердянска, имея в тайнике самодельное взрывное устройство, за денежное вознаграждение склонял и вовлекал путем уговоров и убеждений двоих знакомых ему граждан принять участие в террористической деятельности", - говорится в заявлении СК.

https://ria.ru/20230629/ubiystvo-1881272565.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, бердянск, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр