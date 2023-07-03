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Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки - РИА Новости, 03.07.2023
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15:31 03.07.2023 (обновлено: 15:54 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881944125.html
Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки - РИА Новости, 03.07.2023
Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Жительница Башкирии Карима Ахметшина, мать погибшего в спецоперации бойца, вяжет для участников СВО банные мочалки, оформленные символикой башкирского флага,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:31
2023-07-03T15:54
чишминский район
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Жительница Башкирии Карима Ахметшина, мать погибшего в спецоперации бойца, вяжет для участников СВО банные мочалки, оформленные символикой башкирского флага, сообщили РИА Новости в волонтерском штабе имени Шаймуратова Чишминского района республики. "Мама погибшего в спецоперации Даниса Афкатовича Валиева – Карима Талгатовна Ахметшина, несмотря на все обстоятельства, решила помогать военным в зоне СВО. Она вяжет и отправляет бойцам банные мочалки. Чтобы земляки на войне почувствовали теплоту дома, женщина оформляет мочалки символикой башкирского флага, на некоторых вышивает название районного центра "Чишмы", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сын женщины посмертно награжден орденом Мужества и орденом генерала Минигали Шаймуратова.
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чишминский район
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60
353
60
чишминский район
Чишминский район
Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки

Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки

© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали ШаймуратоваМать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Читать ria.ru в
УФА, 3 июл – РИА Новости. Жительница Башкирии Карима Ахметшина, мать погибшего в спецоперации бойца, вяжет для участников СВО банные мочалки, оформленные символикой башкирского флага, сообщили РИА Новости в волонтерском штабе имени Шаймуратова Чишминского района республики.
"Мама погибшего в спецоперации Даниса Афкатовича Валиева – Карима Талгатовна Ахметшина, несмотря на все обстоятельства, решила помогать военным в зоне СВО. Она вяжет и отправляет бойцам банные мочалки. Чтобы земляки на войне почувствовали теплоту дома, женщина оформляет мочалки символикой башкирского флага, на некоторых вышивает название районного центра "Чишмы", - рассказала собеседница агентства.
© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали ШаймуратоваМать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова
1 из 2
© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали ШаймуратоваМать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова
2 из 2
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова
1 из 2
Мать погибшего в СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки
© Фото : предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова
2 из 2
По ее словам, сын женщины посмертно награжден орденом Мужества и орденом генерала Минигали Шаймуратова.
Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО
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