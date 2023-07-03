https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881944125.html

Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки

Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки - РИА Новости, 03.07.2023

Мать погибшего в зоне СВО жителя Башкирии вяжет для бойцов банные мочалки

Жительница Башкирии Карима Ахметшина, мать погибшего в спецоперации бойца, вяжет для участников СВО банные мочалки, оформленные символикой башкирского флага,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:31

2023-07-03T15:31

2023-07-03T15:54

чишминский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881948846_0:237:768:669_1920x0_80_0_0_5750bf23d88b94110d537e3e17ed37f4.jpg

УФА, 3 июл – РИА Новости. Жительница Башкирии Карима Ахметшина, мать погибшего в спецоперации бойца, вяжет для участников СВО банные мочалки, оформленные символикой башкирского флага, сообщили РИА Новости в волонтерском штабе имени Шаймуратова Чишминского района республики. "Мама погибшего в спецоперации Даниса Афкатовича Валиева – Карима Талгатовна Ахметшина, несмотря на все обстоятельства, решила помогать военным в зоне СВО. Она вяжет и отправляет бойцам банные мочалки. Чтобы земляки на войне почувствовали теплоту дома, женщина оформляет мочалки символикой башкирского флага, на некоторых вышивает название районного центра "Чишмы", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сын женщины посмертно награжден орденом Мужества и орденом генерала Минигали Шаймуратова.

https://ria.ru/20230703/baggi-1881825620.html

чишминский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чишминский район