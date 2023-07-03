Три трагедии: о чем рассказали Ребенок, Исакова и Старшенбаум

В сложной жизненной ситуации она вышла победителем, ведь зашла на корабль незамужней, а сошла – уже женой.

Софи была счастлива и дожила до преклонный лет. Но есть ли ей что вспомнить, кроме нескольких дней на корабле в юности. Кажется, что нет.