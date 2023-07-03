Три трагедии: о чем рассказали Ребенок, Исакова и Старшенбаум

Александра Ребенок открыла спектакль. Она исполнила роль Софи Бранкасс.
Александра Ребенок открыла спектакль. Она исполнила роль Софи Бранкасс.
История женщины, которая в юности стала свидетелем ярких, развратных и нестандартных событий на корабле.
Но в центре ее рассказала – любовь. Вот только к мужчине ли или самой себе?
История женщины, которая в юности стала свидетелем ярких, развратных и нестандартных событий на корабле.
Но в центре ее рассказала – любовь. Вот только к мужчине ли или самой себе?
В сложной жизненной ситуации она вышла победителем, ведь зашла на корабль незамужней, а сошла – уже женой.
Софи была счастлива и дожила до преклонный лет. Но есть ли ей что вспомнить, кроме нескольких дней на корабле в юности. Кажется, что нет.
В сложной жизненной ситуации она вышла победителем, ведь зашла на корабль незамужней, а сошла – уже женой.
Софи была счастлива и дожила до преклонный лет. Но есть ли ей что вспомнить, кроме нескольких дней на корабле в юности. Кажется, что нет.
Виктория Исакова в роли Анаис на сцене прожила длинный путь: от девочки до зрелой женщины.
Она любима, но сама в своих чувствах не разобралась.
Виктория Исакова в роли Анаис на сцене прожила длинный путь: от девочки до зрелой женщины.
Она любима, но сама в своих чувствах не разобралась.
От нее ушел отец, а настоящим другом стал дневник, с которым она была искренней и настоящей.
В какой-то момент свою сексуальность Анаис начала использовать только ради удовольствия: и даже психиатр стал ее любовником.
От нее ушел отец, а настоящим другом стал дневник, с которым она была искренней и настоящей.
В какой-то момент свою сексуальность Анаис начала использовать только ради удовольствия: и даже психиатр стал ее любовником.
Желая отомстить отцу и испытать все новые грани сексуального удовольствия, она меняет мужчин, врет и, наконец, встречает своего родителя...
Ей удается отомстить, но не как дочери, а как – любовнице.
Желая отомстить отцу и испытать все новые грани сексуального удовольствия, она меняет мужчин, врет и, наконец, встречает своего родителя...
Ей удается отомстить, но не как дочери, а как – любовнице.
Третья история рассказана Ириной Старшенбаум через ее героиню Дездемону.
Она актриса, которая через много лет вновь встречает свою любовь.
Третья история рассказана Ириной Старшенбаум через ее героиню Дездемону.
Она актриса, которая через много лет вновь встречает свою любовь.
Короткий монолог и высокая скорость.
Напряжение нарастает, ведь в ее власти убить возлюбленного.
Короткий монолог и высокая скорость.
Напряжение нарастает, ведь в ее власти убить возлюбленного.
Три эмоциональные истории – это и исповедь, и игра, и поход к психологу.
Необычные повороты и режиссерские ходы удерживают внимание зрителя почти 2,5 часа.
Женщины совершают ошибки и идут на коварство, что и усиливает их сексуальность. С одной стороны – это классический драматический ход, но с другой – небанальная подача заставляет искать ответ на вопрос: а так ли слабый пол слаб?
Три эмоциональные истории – это и исповедь, и игра, и поход к психологу.
Необычные повороты и режиссерские ходы удерживают внимание зрителя почти 2,5 часа.
Женщины совершают ошибки и идут на коварство, что и усиливает их сексуальность. С одной стороны – это классический драматический ход, но с другой – небанальная подача заставляет искать ответ на вопрос: а так ли слабый пол слаб?