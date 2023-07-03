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Три трагедии: о чем рассказали Ребенок, Исакова и Старшенбаум - РИА Новости, 03.07.2023
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Культура
 
14:17 03.07.2023 (обновлено: 14:23 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/spektakl-1881901267.html
Три трагедии: о чем рассказали Ребенок, Исакова и Старшенбаум
Три трагедии: о чем рассказали Ребенок, Исакова и Старшенбаум - РИА Новости, 03.07.2023
Три трагедии: о чем рассказали Ребенок, Исакова и Старшенбаум
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Наедине" от агентства "Арт-партнер". В главный ролях Александра Ребенок, Виктория Исакова и Ирина Старшенбаум... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:17
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фото
культура
виктория исакова
театр
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Наедине" от агентства "Арт-партнер". В главный ролях Александра Ребенок, Виктория Исакова и Ирина Старшенбаум. Как прошел спектакль – в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, виктория исакова, театр
Фото, Культура, Виктория Исакова, Театр

Три трагедии: о чем рассказали Ребенок, Исакова и Старшенбаум

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Наедине" от агентства "Арт-партнер". В главный ролях Александра Ребенок, Виктория Исакова и Ирина Старшенбаум. Как прошел спектакль – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Александра Ребенок открыла спектакль. Она исполнила роль Софи Бранкасс.

Александра Ребенок в роли Софи Бранкасс на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

Александра Ребенок открыла спектакль. Она исполнила роль Софи Бранкасс.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

История женщины, которая в юности стала свидетелем ярких, развратных и нестандартных событий на корабле.

Но в центре ее рассказала – любовь. Вот только к мужчине ли или самой себе?

Александра Ребенок в роли Софи Бранкасс на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

История женщины, которая в юности стала свидетелем ярких, развратных и нестандартных событий на корабле.

Но в центре ее рассказала – любовь. Вот только к мужчине ли или самой себе?

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В сложной жизненной ситуации она вышла победителем, ведь зашла на корабль незамужней, а сошла – уже женой.

Софи была счастлива и дожила до преклонный лет. Но есть ли ей что вспомнить, кроме нескольких дней на корабле в юности. Кажется, что нет.

Александра Ребенок в роли Софи Бранкасс на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

В сложной жизненной ситуации она вышла победителем, ведь зашла на корабль незамужней, а сошла – уже женой.

Софи была счастлива и дожила до преклонный лет. Но есть ли ей что вспомнить, кроме нескольких дней на корабле в юности. Кажется, что нет.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Виктория Исакова в роли Анаис на сцене прожила длинный путь: от девочки до зрелой женщины.

Она любима, но сама в своих чувствах не разобралась.

Виктория Исакова в роли Анаис на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

Виктория Исакова в роли Анаис на сцене прожила длинный путь: от девочки до зрелой женщины.

Она любима, но сама в своих чувствах не разобралась.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

От нее ушел отец, а настоящим другом стал дневник, с которым она была искренней и настоящей.

В какой-то момент свою сексуальность Анаис начала использовать только ради удовольствия: и даже психиатр стал ее любовником.

Виктория Исакова в роли Анаис на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

От нее ушел отец, а настоящим другом стал дневник, с которым она была искренней и настоящей.

В какой-то момент свою сексуальность Анаис начала использовать только ради удовольствия: и даже психиатр стал ее любовником.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Желая отомстить отцу и испытать все новые грани сексуального удовольствия, она меняет мужчин, врет и, наконец, встречает своего родителя...

Ей удается отомстить, но не как дочери, а как – любовнице.

Виктория Исакова в роли Анаис на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро.

Желая отомстить отцу и испытать все новые грани сексуального удовольствия, она меняет мужчин, врет и, наконец, встречает своего родителя...

Ей удается отомстить, но не как дочери, а как – любовнице.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Третья история рассказана Ириной Старшенбаум через ее героиню Дездемону.

Она актриса, которая через много лет вновь встречает свою любовь.

Ирина Старшенбаум в роли Дездемоны на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

Третья история рассказана Ириной Старшенбаум через ее героиню Дездемону.

Она актриса, которая через много лет вновь встречает свою любовь.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Короткий монолог и высокая скорость.

Напряжение нарастает, ведь в ее власти убить возлюбленного.

Ирина Старшенбаум в роли Дездемоны на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

Короткий монолог и высокая скорость.

Напряжение нарастает, ведь в ее власти убить возлюбленного.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Три эмоциональные истории – это и исповедь, и игра, и поход к психологу.

Необычные повороты и режиссерские ходы удерживают внимание зрителя почти 2,5 часа.

Женщины совершают ошибки и идут на коварство, что и усиливает их сексуальность. С одной стороны – это классический драматический ход, но с другой – небанальная подача заставляет искать ответ на вопрос: а так ли слабый пол слаб?

Ирина Старшенбаум в роли Дездемоны, Виктория Исакова в роли Анаис и Александра Ребенок в роли Софи Бранкасс на пресс-показе спектакля в постановке режиссера Никиты Кобелева Наедине по пьесам Дона Нигро

Три эмоциональные истории – это и исповедь, и игра, и поход к психологу.

Необычные повороты и режиссерские ходы удерживают внимание зрителя почти 2,5 часа.

Женщины совершают ошибки и идут на коварство, что и усиливает их сексуальность. С одной стороны – это классический драматический ход, но с другой – небанальная подача заставляет искать ответ на вопрос: а так ли слабый пол слаб?

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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9 из 9
 
КультураФотоВиктория ИсаковаТеатр
 
 
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