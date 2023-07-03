https://ria.ru/20230703/soveschanie-1881937211.html
В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства
В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства - РИА Новости, 03.07.2023
В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства, основной темой станет программа развития новых... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:04
2023-07-03T15:04
2023-07-03T15:11
россия
политика
марат хуснуллин
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства, основной темой станет программа развития новых регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой станет обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минфина Антон Силуанов и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20230703/putin-1881934311.html
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россия, политика, марат хуснуллин, александр новак, владимир путин
Россия, Политика, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Владимир Путин
В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства
Путин 4 июля проведет совещание с членами правительства о развитии регионов