https://ria.ru/20230703/soveschanie-1881937211.html

В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства

В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства - РИА Новости, 03.07.2023

В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства

Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства, основной темой станет программа развития новых... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:04

2023-07-03T15:04

2023-07-03T15:11

россия

политика

марат хуснуллин

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства, основной темой станет программа развития новых регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой станет обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минфина Антон Силуанов и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20230703/putin-1881934311.html

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россия, политика, марат хуснуллин, александр новак, владимир путин