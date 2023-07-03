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СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования - РИА Новости, 03.07.2023
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13:36 03.07.2023 (обновлено: 13:40 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/siriya-1881908275.html
СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования
СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования - РИА Новости, 03.07.2023
СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования
Администрация США делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии, готовятся провокации с использованием химических... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:36
2023-07-03T13:40
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сирия
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Администрация США делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии, готовятся провокации с использованием химических веществ, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Команда Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении.
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сирия, в мире
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сирия, В мире
СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования

СВР: США готовят провокации с химическими веществами для срыва сирийского урегулирования

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Администрация США делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии, готовятся провокации с использованием химических веществ, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"Команда Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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