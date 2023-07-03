https://ria.ru/20230703/siriya-1881908275.html

СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования

СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования - РИА Новости, 03.07.2023

СВР: США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования

Администрация США делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии, готовятся провокации с использованием химических... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:36

2023-07-03T13:36

2023-07-03T13:40

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сирия

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Администрация США делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии, готовятся провокации с использованием химических веществ, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Команда Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230701/siriya-1881693798.html

сша

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сирия, в мире