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Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве
Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 03.07.2023
Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве
Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:11
2023-07-03T18:11
2023-07-03T18:11
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петр бирюков
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комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают замену деформационных швов на инженерных сооружениях. Завершены работы на 13 объектах, в том числе Красносельском и Семеновском путепроводах, Яузском мосту ТТК. В настоящее время работы ведутся еще на девяти мостовых сооружениях, среди которых Русаковская эстакада ТТК, Бережковский и Бесединский (внутренний) мосты, путепровод Ленинградский-1", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что мероприятия выполняются в рамках текущего содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы по замене швов проводим только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале разбираем конструкции старых деформационных швов, затем устанавливаем новые. На заключительном этапе проводим армирование и бетонирование", - говорится в сообщении. Дополняется, что в этом году заменят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях.
https://ria.ru/20230324/kapremont-1860413907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают замену деформационных швов на инженерных сооружениях. Завершены работы на 13 объектах, в том числе Красносельском и Семеновском путепроводах, Яузском мосту ТТК. В настоящее время работы ведутся еще на девяти мостовых сооружениях, среди которых Русаковская эстакада ТТК, Бережковский и Бесединский (внутренний) мосты, путепровод Ленинградский-1", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что мероприятия выполняются в рамках текущего содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Работы по замене швов проводим только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале разбираем конструкции старых деформационных швов, затем устанавливаем новые. На заключительном этапе проводим армирование и бетонирование", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в этом году заменят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях.
Капитальный ремонт 14 мостовых сооружений запланирован в этом году в Москве