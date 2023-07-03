https://ria.ru/20230703/shvy-1881986182.html

Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве

Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 03.07.2023

Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве

Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:11

2023-07-03T18:11

2023-07-03T18:11

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Деформационные швы заменили на 13 мостовых сооружениях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают замену деформационных швов на инженерных сооружениях. Завершены работы на 13 объектах, в том числе Красносельском и Семеновском путепроводах, Яузском мосту ТТК. В настоящее время работы ведутся еще на девяти мостовых сооружениях, среди которых Русаковская эстакада ТТК, Бережковский и Бесединский (внутренний) мосты, путепровод Ленинградский-1", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что мероприятия выполняются в рамках текущего содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы по замене швов проводим только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале разбираем конструкции старых деформационных швов, затем устанавливаем новые. На заключительном этапе проводим армирование и бетонирование", - говорится в сообщении. Дополняется, что в этом году заменят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях.

https://ria.ru/20230324/kapremont-1860413907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы