https://ria.ru/20230703/shvetsiya-1881813986.html

Сожжение Корана поставило под угрозу членство Швеции в НАТО, пишут СМИ

Сожжение Корана поставило под угрозу членство Швеции в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Сожжение Корана поставило под угрозу членство Швеции в НАТО, пишут СМИ

Очередная акция по сожжению Корана в Стокгольме и резкая реакция на это президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поставили под угрозу шансы Швеции на скорое... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:28

2023-07-03T07:28

2023-07-03T07:28

в мире

швеция

турция

финляндия

реджеп тайип эрдоган

ахмед абуль гейт

лига арабских государств

нато

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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Очередная акция по сожжению Корана в Стокгольме и резкая реакция на это президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поставили под угрозу шансы Швеции на скорое вступление в НАТО, пишет в понедельник газета Milliyet. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал акцию "подлой". МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил. "Многие турецкие чиновники, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, резко отреагировали на сожжение Корана у мечети в столице Швеции Стокгольме. Это еще больше поставило под угрозу шансы скандинавской страны на скорое вступление в военный альянс", - отметило издание. Газета обратила внимание на предстоящие мероприятия, в которых вопрос членства Швеции в НАТО "встанет ребром". "На неделе (генсек НАТО, Йенс - ред.) Столтенберг заявил, что они работают над завершением процесса вступления Швеции в НАТО до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе, столице Литвы, 11-12 июля. Шестого июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится еще одна встреча, в которой примут участие министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии, а также главы разведывательных организаций и советники по национальной безопасности", - подчеркнуло издание. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230703/nato-1881813807.html

https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html

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в мире, швеция, турция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, нато