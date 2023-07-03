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Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС - РИА Новости, 03.07.2023
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12:04 03.07.2023 (обновлено: 12:10 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/shos-1881874068.html
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС - РИА Новости, 03.07.2023
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС
Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:04
2023-07-03T12:10
экономика
шос
индия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале."Четвертого июля президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится под председательством Республики Индии в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе заседания будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам."По итогам планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов", - добавляется в сообщении.
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экономика, шос, индия, владимир путин
Экономика, ШОС, Индия, Владимир Путин
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС

Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС в формате видеоконференции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
«
"Четвертого июля президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится под председательством Республики Индии в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе заседания будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
"По итогам планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов", - добавляется в сообщении.
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