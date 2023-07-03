https://ria.ru/20230703/shos-1881874068.html

Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС

Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС - РИА Новости, 03.07.2023

Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС

Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:04

2023-07-03T12:04

2023-07-03T12:10

экономика

шос

индия

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале."Четвертого июля президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится под председательством Республики Индии в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе заседания будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам."По итогам планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221101/shos-1828197894.html

индия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, шос, индия, владимир путин