https://ria.ru/20230703/shos-1881874068.html
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС - РИА Новости, 03.07.2023
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС
Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:04
2023-07-03T12:04
2023-07-03T12:10
экономика
шос
индия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании Совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале."Четвертого июля президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится под председательством Республики Индии в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе заседания будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам."По итогам планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221101/shos-1828197894.html
индия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, шос, индия, владимир путин
Экономика, ШОС, Индия, Владимир Путин
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС
Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС в формате видеоконференции