https://ria.ru/20230703/sertifikaty-1881971657.html

Новосибирские производители получили сертификаты "Сделано в России"

Новосибирские производители получили сертификаты "Сделано в России" - РИА Новости, 03.07.2023

Новосибирские производители получили сертификаты "Сделано в России"

Новосибирским производителям органической продукции (ООО ОПХ "Дары Ордынска", ЗАО Птицефабрика "Ново-Барышевская", ООО "Сибирское поле") вручили сертификаты... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:07

2023-07-03T17:07

2023-07-03T17:07

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

новосибирская область

евразийский экономический союз

экономика

форум "сделано в россии"

сделано в россии

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новосибирским производителям органической продукции (ООО ОПХ "Дары Ордынска", ЗАО Птицефабрика "Ново-Барышевская", ООО "Сибирское поле") вручили сертификаты "Сделано в России" в рамках панельной сессии "Сделано в России. Сделано качественно", организованной РЭЦ совместно с ЦПЭ Новосибирской области на полях V юбилейной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС: потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭб.РФ).Организации получили разрешение на нанесение знака "Сделано в России" на свою продукцию."Все больше компаний, в том числе из регионов России, присоединяются к нашей программе добровольной сертификации. Я уверена, что знак "Сделано в России" поможет им открывать новые рынки и формировать доверие потребителей и покупателей на зарубежных рынках", - отметила на церемонии вручения директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова.Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.Для вступления в программу продвижения Made in Russia необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). В рамках новой системы добровольной сертификации "Сделано в России" продукция/компания не подвергается дополнительным проверкам/инспекциям со стороны РЭЦ. Верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами с областью аккредитации на сертификацию продукции по направлениям: надежность, органичность, экологичность, уникальность, имеющие соглашение с РЭЦ.Успешное подтверждение соответствия требованиям "Сделано в России" позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции.Сертификация "Сделано в России" проводится на безвозмездной основе. Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.Ознакомиться подробнее с условиями программы можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230617/znak-1878860370.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), новосибирская область, евразийский экономический союз, экономика, форум "сделано в россии", сделано в россии