https://ria.ru/20230703/sertifikaty-1881971657.html
Новосибирские производители получили сертификаты "Сделано в России"
Новосибирские производители получили сертификаты "Сделано в России" - РИА Новости, 03.07.2023
Новосибирские производители получили сертификаты "Сделано в России"
Новосибирским производителям органической продукции (ООО ОПХ "Дары Ордынска", ЗАО Птицефабрика "Ново-Барышевская", ООО "Сибирское поле") вручили сертификаты... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:07
2023-07-03T17:07
2023-07-03T17:07
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
новосибирская область
евразийский экономический союз
экономика
форум "сделано в россии"
сделано в россии
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новосибирским производителям органической продукции (ООО ОПХ "Дары Ордынска", ЗАО Птицефабрика "Ново-Барышевская", ООО "Сибирское поле") вручили сертификаты "Сделано в России" в рамках панельной сессии "Сделано в России. Сделано качественно", организованной РЭЦ совместно с ЦПЭ Новосибирской области на полях V юбилейной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС: потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭб.РФ).Организации получили разрешение на нанесение знака "Сделано в России" на свою продукцию."Все больше компаний, в том числе из регионов России, присоединяются к нашей программе добровольной сертификации. Я уверена, что знак "Сделано в России" поможет им открывать новые рынки и формировать доверие потребителей и покупателей на зарубежных рынках", - отметила на церемонии вручения директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова.Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.Для вступления в программу продвижения Made in Russia необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). В рамках новой системы добровольной сертификации "Сделано в России" продукция/компания не подвергается дополнительным проверкам/инспекциям со стороны РЭЦ. Верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами с областью аккредитации на сертификацию продукции по направлениям: надежность, органичность, экологичность, уникальность, имеющие соглашение с РЭЦ.Успешное подтверждение соответствия требованиям "Сделано в России" позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции.Сертификация "Сделано в России" проводится на безвозмездной основе. Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.Ознакомиться подробнее с условиями программы можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230617/znak-1878860370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), новосибирская область, евразийский экономический союз, экономика, форум "сделано в россии", сделано в россии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Новосибирская область, Евразийский экономический союз, Экономика, Форум "Сделано в России", Сделано в России
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новосибирским производителям органической продукции (ООО ОПХ "Дары Ордынска", ЗАО Птицефабрика "Ново-Барышевская", ООО "Сибирское поле") вручили сертификаты "Сделано в России" в рамках панельной сессии "Сделано в России. Сделано качественно", организованной РЭЦ совместно с ЦПЭ Новосибирской области на полях V юбилейной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС: потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭб.РФ).
Организации получили разрешение на нанесение знака "Сделано в России" на свою продукцию.
"Все больше компаний, в том числе из регионов России, присоединяются к нашей программе добровольной сертификации. Я уверена, что знак "Сделано в России" поможет им открывать новые рынки и формировать доверие потребителей и покупателей на зарубежных рынках", - отметила на церемонии вручения директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова.
Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.
РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"
Для вступления в программу продвижения Made in Russia необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). В рамках новой системы добровольной сертификации "Сделано в России" продукция/компания не подвергается дополнительным проверкам/инспекциям со стороны РЭЦ. Верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами с областью аккредитации на сертификацию продукции по направлениям: надежность, органичность, экологичность, уникальность, имеющие соглашение с РЭЦ
.
Успешное подтверждение соответствия требованиям "Сделано в России" позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции.
Сертификация "Сделано в России" проводится на безвозмездной основе. Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.
Ознакомиться подробнее с условиями программы можно на сайте РЭЦ.