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Вход в римский Пантеон стал платным, что привело к очередям - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
17:19 03.07.2023 (обновлено: 17:30 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/rim-1881962026.html
Вход в римский Пантеон стал платным, что привело к очередям
Вход в римский Пантеон стал платным, что привело к очередям - РИА Новости, 03.07.2023
Вход в римский Пантеон стал платным, что привело к очередям
Введение платного входа в одну из главных достопримечательностей Рима — Пантеон — привело к появлению сразу нескольких очередей у античного памятника, передает... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:19
2023-07-03T17:30
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РИМ, 3 июл – РИА Новости. Введение платного входа в одну из главных достопримечательностей Рима — Пантеон — привело к появлению сразу нескольких очередей у античного памятника, передает корреспондент РИА Новости. С понедельника стоимость билета в Пантеон составляет пять евро. От его оплаты будут освобождены верующие, принимающие участие в церковных службах, и ряд льготных категорий, включая жителей Рима. Семьдесят процентов дохода от продажи билетов получит Минкультуры, остальные – римская епархия, в введении которой находится расположенная внутри базилика Святой Марии и мучеников. На площади перед Пантеоном на несколько десятков метров растянулась очередь туристов, готовых оплатить билет наличными. На противоположном углу собрались желающие заплатить за вход при помощи банковской карты. Между ними оказалась группа посетителей, бронирующих вход при помощи QR-кода. Все эти очереди объединяет необходимость провести под палящим июльским солнцем несколько десятков минут. Впрочем, даже покупка билета не дает возможности сразу попасть внутрь Пантеона: еще одна очередь, но уже в тени под портиком, стоит перед самыми его дверьми. Служитель Пантеона в разговоре с РИА Новости сообщил, что очереди вызваны скорее неразберихой, чем обилием посетителей. По его оценке, в понедельник античное сооружение посетят до десяти тысяч туристов, тогда как за день до этого его успели осмотреть до 30 тысяч человек. О введении платного входа в одну из главных достопримечательностей Италии еще в 2017 году договорились тогдашний министр культуры Дарио Франческини и глава епархии Рима. Тогда предполагалось, что билет будет стоить два евро. Впоследствии итальянские власти заморозили проект. До последнего времени вход в Пантеон осуществляется по QR-коду после бронирования на сайте во избежание крупных очередей. Пантеон является одним из наиболее хорошо сохранившихся до наших дней сооружений Древнего Рима. Храм, посвященный всем богам, был построен по распоряжению императора Адриана в 126 году на месте другого языческого святилища. Сооружение представляет собой ротонду с куполом диаметром 43 метра. Свет в здание проникает через входную дверь и девятиметровое круглое отверстие в крыше. В начале VII века Пантеон был переосвящен в католический храм, став впоследствии местом захоронения многих известных личностей, в частности, художника Рафаэля, первого короля единой Италии Виктора Эммануила II и его сына Умберто I.
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туризм, новости - туризм, туристы, рим, италия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Рим, Италия
Вход в римский Пантеон стал платным, что привело к очередям

Вход в римский Пантеон стал платным — у древнего памятника сразу несколько очередей

© flickr.com/diana_robinson Римский Пантеон в Риме
Римский Пантеон в Риме
© flickr.com/diana_robinson
Читать ria.ru в
РИМ, 3 июл – РИА Новости. Введение платного входа в одну из главных достопримечательностей Рима — Пантеон — привело к появлению сразу нескольких очередей у античного памятника, передает корреспондент РИА Новости.
С понедельника стоимость билета в Пантеон составляет пять евро. От его оплаты будут освобождены верующие, принимающие участие в церковных службах, и ряд льготных категорий, включая жителей Рима. Семьдесят процентов дохода от продажи билетов получит Минкультуры, остальные – римская епархия, в введении которой находится расположенная внутри базилика Святой Марии и мучеников.
На площади перед Пантеоном на несколько десятков метров растянулась очередь туристов, готовых оплатить билет наличными. На противоположном углу собрались желающие заплатить за вход при помощи банковской карты. Между ними оказалась группа посетителей, бронирующих вход при помощи QR-кода. Все эти очереди объединяет необходимость провести под палящим июльским солнцем несколько десятков минут. Впрочем, даже покупка билета не дает возможности сразу попасть внутрь Пантеона: еще одна очередь, но уже в тени под портиком, стоит перед самыми его дверьми.
Служитель Пантеона в разговоре с РИА Новости сообщил, что очереди вызваны скорее неразберихой, чем обилием посетителей. По его оценке, в понедельник античное сооружение посетят до десяти тысяч туристов, тогда как за день до этого его успели осмотреть до 30 тысяч человек.
О введении платного входа в одну из главных достопримечательностей Италии еще в 2017 году договорились тогдашний министр культуры Дарио Франческини и глава епархии Рима. Тогда предполагалось, что билет будет стоить два евро. Впоследствии итальянские власти заморозили проект. До последнего времени вход в Пантеон осуществляется по QR-коду после бронирования на сайте во избежание крупных очередей.
Пантеон является одним из наиболее хорошо сохранившихся до наших дней сооружений Древнего Рима. Храм, посвященный всем богам, был построен по распоряжению императора Адриана в 126 году на месте другого языческого святилища. Сооружение представляет собой ротонду с куполом диаметром 43 метра. Свет в здание проникает через входную дверь и девятиметровое круглое отверстие в крыше. В начале VII века Пантеон был переосвящен в католический храм, став впоследствии местом захоронения многих известных личностей, в частности, художника Рафаэля, первого короля единой Италии Виктора Эммануила II и его сына Умберто I.
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