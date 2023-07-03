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Противопожарный режим ввели в Липецкой области до конца сентября
Противопожарный режим ввели в Липецкой области до конца сентября - РИА Новости, 03.07.2023
Противопожарный режим ввели в Липецкой области до конца сентября
В Липецкой области введен особый противопожарный режим, который будет действовать до конца сентября; в этот период усилят патрулирование лесов и введут ряд... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:31
2023-07-03T13:31
2023-07-03T13:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
природные пожары в россии
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ЛИПЕЦК, 3 июл – РИА Новости. В Липецкой области введен особый противопожарный режим, который будет действовать до конца сентября; в этот период усилят патрулирование лесов и введут ряд ограничений, сообщили глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что теперь в лесах запрещается разводить костры, бросать непотушенные спички и сигареты, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор.По словам Артамонова, для нарушителей правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме этого, организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы и открыта прямая линия лесной охраны, куда можно сообщить о возгорании."Со стороны региональных властей в полном объеме принимаются меры, необходимые для защиты лесных массивов. Надеемся, что жители региона с пониманием отнесутся к временным ограничениям и ответственно подойдут к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230127/tekhnika-1847885488.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, природные пожары в россии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Природные пожары в России
ЛИПЕЦК, 3 июл – РИА Новости. В Липецкой области введен особый противопожарный режим, который будет действовать до конца сентября; в этот период усилят патрулирование лесов и введут ряд ограничений, сообщили глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что теперь в лесах запрещается разводить костры, бросать непотушенные спички и сигареты, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор.
По словам Артамонова, для нарушителей правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме этого, организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы и открыта прямая линия лесной охраны, куда можно сообщить о возгорании.
"Со стороны региональных властей в полном объеме принимаются меры, необходимые для защиты лесных массивов. Надеемся, что жители региона с пониманием отнесутся к временным ограничениям и ответственно подойдут к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах", – отметил Артамонов
.
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