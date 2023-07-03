https://ria.ru/20230703/rezhim-1881906795.html

Противопожарный режим ввели в Липецкой области до конца сентября

Противопожарный режим ввели в Липецкой области до конца сентября - РИА Новости, 03.07.2023

Противопожарный режим ввели в Липецкой области до конца сентября

В Липецкой области введен особый противопожарный режим, который будет действовать до конца сентября; в этот период усилят патрулирование лесов и введут ряд... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:31

2023-07-03T13:31

2023-07-03T13:31

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

природные пожары в россии

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ЛИПЕЦК, 3 июл – РИА Новости. В Липецкой области введен особый противопожарный режим, который будет действовать до конца сентября; в этот период усилят патрулирование лесов и введут ряд ограничений, сообщили глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что теперь в лесах запрещается разводить костры, бросать непотушенные спички и сигареты, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор.По словам Артамонова, для нарушителей правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме этого, организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы и открыта прямая линия лесной охраны, куда можно сообщить о возгорании."Со стороны региональных властей в полном объеме принимаются меры, необходимые для защиты лесных массивов. Надеемся, что жители региона с пониманием отнесутся к временным ограничениям и ответственно подойдут к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230127/tekhnika-1847885488.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, природные пожары в россии