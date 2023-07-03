https://ria.ru/20230703/restavratsiya-1881991290.html

Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат к осени

Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат к осени - РИА Новости, 03.07.2023

Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат к осени

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах и комплексное благоустройство... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:18

2023-07-03T18:18

2023-07-03T18:18

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах и комплексное благоустройство прилегающей к нему территории, в том числе парка им. 40-летия ВЛКСМ, работы планируется завершить к сентябрю. "Работы очень много... Очень быстро это делаем. Будут (во дворце) новые технические возможности, новая эстетика и новый вид. Инженерные коммуникации прогнили уже настолько, что мы бы тогда закрыли (объект) по "аварийке" (аварийным условиям). Это вынужденная отчасти мера, мы долго приступали. Конечно, закрыть надолго эти корпуса Дворца пионеров было очень сложно... настолько он востребован", - сказал Собянин в ходе общения с воспитанниками дворца. Как заверил мэра его заместитель Петр Бирюков, обновление объектов будет выполнено к новому учебному году, до 1 сентября все работы будут завершены. На объектах задействованы две тысячи работников. "Нужно было все запроектировать, законструировать, за несколько месяцев все это не только отремонтировать, но и отреставрировать", - резюмировал Собянин. Исторический ансамбль Дворца пионеров образуют 7 корпусов. Комплексная реставрация этих зданий не проводилась ни разу в течение 60 лет интенсивной эксплуатации, однако несколько лет назад были отремонтированы корпуса 4 и 5. Решение о проведении комплексной реставрации исторических зданий и благоустройства территории Дворца пионеров на Воробьевых горах было принято в 2022 году. "Архитектурный ансамбль московского Дворца пионеров на Воробьевых горах - яркий образец советского модернизма, возведенный в 1958-1962 годах, имеющий статус выявленного объекта культурного наследия. Прилегающая к нему территория признана памятником регионального значения. В 1967 году архитектурный ансамбль дворца был удостоен Государственной премии РСФСР. Сегодня это крупнейшее учреждение дополнительного образования России входит в комплекс "Воробьевы горы", где по 1,3 тысячи образовательных программ занимаются свыше 48,5 тысячи человек", - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы. "Проект предусматривает работы по сохранению и реставрации остальных зданий - корпусов 1, 2, 3, 6 и 7, включая такие знаковые помещения дворца, как планетарий, обсерватория, большой концертный, выставочный и большой гостиный залы, театральный блок и другие. В ходе работ планируется восстановить оригинальное архитектурно-художественное оформление реставрируемых помещений, а также приспособить их под современное использование. Также планируется восстановить исторический облик фасадов, в т.ч. мозаичных панно и цоколей из натурального камня, отремонтировать внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровлю и козырьки, заменить внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление, а также модернизировать инженерные коммуникации", - сообщили в мэрии. Так, на данный момент выполнено 75% работ. "После окончания работ во дворце пионеров будут созданы современные лаборатории и мастерские, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, а также необходимые условия для инклюзивного обучения, включая лифты, пандусы и тактильные указатели", - анонсировали в пресс-службе. Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию планируется охватить новые направления дополнительного образования, в числе которых - искусственный интеллект и криптография, геоинформатика и дистанционное зондирование земли, графический и motion-дизайн, инфографика, космическая метеорология и прогноз погоды, конструирование космических аппаратов, конструирование транспортных средств и систем, в том числе беспилотных, прототипирование центра управления полетами пилотируемых орбитальных комплексов, генетика и микробиология. "В отреставрированных корпусах будут открыты: корпус 1 - технопарк, зона станков для обработки материалов, лаборатория железнодорожного моделирования, два робокласса, большая игротека, класс спортивных бальных танцев, универсальный спортивный класс, класс хорового искусства, планетарий, класс беспилотных летательных аппаратов, Музей истории детского движения, универсальные классы; корпус 2 - малый зал ("Зал 100 фонарей") на 266 мест, два лингафонных класса, столовая; корпус 3 - классы скульптуры, обработки дерева, машинного вязания и архитектурного дизайна, гончарная мастерская, лаборатория кулинарного искусства (зона готовки и зона дегустации), выставочное пространство, лаборатория рисунка и живописи, студия батик-гобелен, обсерватория, лекторий, универсальные и компьютерные классы; корпус 6 - центр библиотечно-информационных ресурсов, лаборатория центра медиатехнологий, малая игротека, лаборатория увлекательных наук, театральный зал на 240 мест, два хореографических класса, хоровой класс, семь музыкальных классов, звукозаписывающая студия Ансамбля песни и пляски им. Локтева; корпус 7 - большой концертный зал на 752 места, оркестровый зал, два учебных класса", - добавили в мэрии. Работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к Дворцу пионеров, площадью 10 гектаров были начаты в апреле. На данный момент выполнено 65% работ. "В ходе работ восстановят внешний облик перголы входной группы. Конструкцию очистят, заново отштукатурят и покрасят, восстановят архитектурно-художественную подсветку. Будет благоустроена и площадь Парадов, также приведут в порядок амфитеатр", - заявили в пресс-службе. Кроме того, в рамках озеленения высадят 18 деревьев и порядка 270 кустарников, разобьют порядка 14,5 тысячи квадратных метров газонов и свыше 3,3 тысячи квадратных метров цветников. Здесь обустроят пешеходные дорожки, установят 66 новых фонарей и 119 малых архитектурных форм. Работы по комплексному благоустройству парка им. 40-летия ВЛКСМ площадью 15,6 гектаров, расположенного по другую сторону Университетского проспекта перед Детским музыкальным театром им. Наталии Сац, выполнены наполовину. Здесь также планируют максимально сохранить исторический облик и планировочную композицию парка - проект благоустройства был разработан на основе архивных материалов, чертежей и фотографий. Будет заменено покрытие дорожек, часть народных троп включат в общее пешеходное пространство, отремонтируют заезд и парковку возле Большого московского цирка, лестницы и подпорные стены на территории парка. Под контролем Мосгорнаследия будут отремонтированы скульптурные композиции. В частности, планируется восстановить скульптуру "Олень", которая уцелела только на треть. Также восстановят все три фонтана: обновят облицовку, установят современное оборудование, приведут в порядок сохранившиеся скульптуры, а утерянную - "Камыши" - воссоздадут. "В парке обустроят четыре детские площадки, а для любителей активного отдыха - скейт-парк и воркаут-площадку. Кроме того, восстановят сцену на площади перед театром им. Сац. В парке установят 39 фонарей и более 600 малых архитектурных форм, в рамках озеленения высадят 43 дерева и свыше 900 кустарников, разобьют порядка 2,3 тысячи квадратных метров газонов и свыше 3,8 тысячи квадратных метров цветников", - заключили в мэрии.

https://ria.ru/20121107/909947696.html

https://ria.ru/20230528/blagoustroystvo-1874664827.html

https://ria.ru/20230511/remont-1870944411.html

https://ria.ru/20210601/ekskursiya-1735053559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосгорнаследие, капремонт в москве, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, петр бирюков