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Дрозденко: промышленность Ленобласти демонстрирует уверенный рост - РИА Новости, 03.07.2023
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Ленинградская область
 
17:04 03.07.2023
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Дрозденко: промышленность Ленобласти демонстрирует уверенный рост
Дрозденко: промышленность Ленобласти демонстрирует уверенный рост - РИА Новости, 03.07.2023
Дрозденко: промышленность Ленобласти демонстрирует уверенный рост
Индекс промышленного производства Ленинградской области за первые пять месяцев 2023 года превысил среднероссийский уровень и составил 102,4%, сообщил губернатор РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:04
2023-07-03T17:04
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области за первые пять месяцев 2023 года превысил среднероссийский уровень и составил 102,4%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, экономика Ленинградской области разнообразна, так как региональные власти не делают ставку на какую-то одну отрасль. Это позволяет в непростых условиях добиться уверенного роста."По итогам пяти месяцев индекс промышленного производства региона превысил среднероссийский уровень и составил 102,4% против 101,8% по стране. Действительно значительный рост ―в 2,5 раза ―в производстве одежды, в производстве прочих транспортных средств и оборудования, вагонов, в первую очередь, ― более 40%, и аналогичный рост в производстве химических веществ и химических продуктов. По-прежнему вызывает беспокойство производство автокомпонентов, здесь необходимо предпринимать усилия по поиску новых партнеров – производителей автомобилей, чтобы "трудоустроить" это направление и обеспечить заказами наши предприятия", ― сказал Дрозденко в ходе аппаратного совещания.В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что за четыре месяца текущего года на 13,8% также вырос объем переработки грузов в морских портах, расположенных в Ленинградской области, ― до 71 миллиона тонн.Кроме того, рост показателей агропромышленного комплекса региона за январь-май 2023 года составил 2,7%, или 38,9 миллиарда рублей. В частности, производство молока выросло на 6,6%, добавили в пресс-службе областной администрации.
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко

Дрозденко: промышленность Ленобласти демонстрирует уверенный рост

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области за первые пять месяцев 2023 года превысил среднероссийский уровень и составил 102,4%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, экономика Ленинградской области разнообразна, так как региональные власти не делают ставку на какую-то одну отрасль. Это позволяет в непростых условиях добиться уверенного роста.
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"По итогам пяти месяцев индекс промышленного производства региона превысил среднероссийский уровень и составил 102,4% против 101,8% по стране. Действительно значительный рост ―в 2,5 раза ―в производстве одежды, в производстве прочих транспортных средств и оборудования, вагонов, в первую очередь, ― более 40%, и аналогичный рост в производстве химических веществ и химических продуктов. По-прежнему вызывает беспокойство производство автокомпонентов, здесь необходимо предпринимать усилия по поиску новых партнеров – производителей автомобилей, чтобы "трудоустроить" это направление и обеспечить заказами наши предприятия", ― сказал Дрозденко в ходе аппаратного совещания.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что за четыре месяца текущего года на 13,8% также вырос объем переработки грузов в морских портах, расположенных в Ленинградской области, ― до 71 миллиона тонн.
Кроме того, рост показателей агропромышленного комплекса региона за январь-май 2023 года составил 2,7%, или 38,9 миллиарда рублей. В частности, производство молока выросло на 6,6%, добавили в пресс-службе областной администрации.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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