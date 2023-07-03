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В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции"

В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции" - РИА Новости, 03.07.2023

В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции"

Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму, написал в телеграм-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:06

2023-07-03T09:06

2023-07-03T09:33

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму, написал в телеграм-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму", - отметил политик.Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года, отметил Слуцкий."Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили. С 2014 года нацисты убивают жителей Донбасса и Луганщины, уничтожают дома и предприятия", - заявил он.В городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе спецоперации, сообщил Слуцкий.

https://ria.ru/20230531/donbass-1875313910.html

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Екатерина Зайцева

госдума рф, леонид слуцкий (политик), луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика