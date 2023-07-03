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В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции" - РИА Новости, 03.07.2023
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09:06 03.07.2023 (обновлено: 09:33 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/proekt-1881826874.html
В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции"
В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции" - РИА Новости, 03.07.2023
В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции"
Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму, написал в телеграм-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:06
2023-07-03T09:33
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму, написал в телеграм-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму", - отметил политик.Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года, отметил Слуцкий."Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили. С 2014 года нацисты убивают жителей Донбасса и Луганщины, уничтожают дома и предприятия", - заявил он.В городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе спецоперации, сообщил Слуцкий.
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика
Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
В ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции"

Слуцкий: в ГД внесли проект о звании "Город-герой специальной военной операции"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму, написал в телеграм-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" внесен в Госдуму", - отметил политик.
Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания "Город-герой специальной военной операции" городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года, отметил Слуцкий.
"Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили. С 2014 года нацисты убивают жителей Донбасса и Луганщины, уничтожают дома и предприятия", - заявил он.
В городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе спецоперации, сообщил Слуцкий.
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Госдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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