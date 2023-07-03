https://ria.ru/20230703/pozdravlenie-1881920614.html

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем освобождения Минска

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем освобождения Минска - РИА Новости, 03.07.2023

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем освобождения Минска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:17

2023-07-03T14:17

2023-07-03T14:17

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минск

белоруссия

александр лукашенко

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году, отметив, что белорусский народ стремится беречь богатое духовно-культурное наследие и хранить верность высоким нравственным идеалам. В Белоруссии 3 июля отмечается День Независимости, приуроченный к освобождению Минска в годы Великой Отечественной войны от немецкой оккупации. "Сердечно поздравляю вас и всех жителей республики с днем освобождения Минска от фашистских захватчиков. С благодарностью вспоминая подвиг тех, кто ценой своей жизни защищал страну от нацизма, белорусский народ стремится беречь богатое духовно-культурное наследие и хранить верность высоким нравственным идеалам добра, мира, любви и взаимного уважения", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ выразил признательность президенту Белоруссии за неизменное внимание "к развитию церковно-государственного диалога, направленного на утверждение в общественном пространстве норм традиционной морали". Советская армия освободила Минск от фашистов 3 июля 1944 года. Минская операция длилась в период с 29 июня по 4 июля 1944 года и была частью белорусской наступательной операции "Багратион" (23 июня — 29 августа 1944).

https://ria.ru/20230703/belorussiya-1881872246.html

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Екатерина Зайцева

в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь