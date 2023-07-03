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Немецкие Patriot останутся в Польше как минимум до конца года
Немецкие Patriot останутся в Польше как минимум до конца года - РИА Новости, 03.07.2023
Немецкие Patriot останутся в Польше как минимум до конца года
Немецкие системы противоракетной обороны Patriot останутся в Польше как минимум до конца текущего года, сообщил в своем Twitter министр национальной обороны... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:15
2023-07-03T14:15
2023-07-03T14:15
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германия
украина
мариуш блащак
борис писториус
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ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Немецкие системы противоракетной обороны Patriot останутся в Польше как минимум до конца текущего года, сообщил в своем Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. "Мы ценим присутствие немецких Patriot на польской земле. Мы понимаем опасность и то, что происходит за нашей восточной границей. Эти риски все еще актуальны. Мы договорились о том, чтобы система Patriot оставалась в Польше как минимум до конца года", - написал Блащак. Германия поставила в Польше свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию республики упала ракета С-300 ПВО Украины, убив двух человек. Всего в Польше развернуто три немецкие системы Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих Бундесвера. В апреле немецкие СМИ сообщали, что системы ПВО будут оставаться в Польше лишь до июня, после чего польский министр Блащак высказался за более длительное их пребывание в стране.
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польша, германия, украина, мариуш блащак, борис писториус, бундесвер германии, twitter
Польша, Германия, Украина, Мариуш Блащак, Борис Писториус, Бундесвер Германии, Twitter
Немецкие Patriot останутся в Польше как минимум до конца года
Глава Минобороны Блащак: немецкие Patriot будут в Польше как минимум до конца 2023 года