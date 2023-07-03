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В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя
В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя - РИА Новости, 03.07.2023
В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя
Девять человек, включая ребенка, отравились мясом медведя в селе Куанда, сообщило правительство Забайкальского края в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:56
2023-07-03T16:56
2023-07-03T18:29
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ЧИТА, 3 июл — РИА Новости. Девять человек, включая ребенка, отравились мясом медведя в селе Куанда, сообщило правительство Забайкальского края в Telegram-канале."Правительство Забайкалья держит на контроле ситуацию в селе Куанда Каларского округа, где девять человек (из них один ребенок) обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления дикого мяса", — говорится в публикации. По данным медиков, жители села почувствовали недомогание после употребления мяса медведя. В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что шесть человек госпитализировали, трое остаются дома. Во вторник пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.Образцы дикого мяса изъяли и передадут в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.
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происшествия, чита, россия
Происшествия, Чита, Россия
В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя
В селе Забайкалья Куанда девять человек, включая ребенка, отравились мясом медведя