https://ria.ru/20230703/otravlenie-1881846342.html

В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом

В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 03.07.2023

В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом

Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки обнаружили в квартире в новосибирском Академгородке с признаками отравления неизвестным веществом,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:25

2023-07-03T10:25

2023-07-03T10:25

происшествия

новосибирская область

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки обнаружили в квартире в новосибирском Академгородке с признаками отравления неизвестным веществом, возбуждено дело, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области. Ранее телеграм-каналы сообщали о смерти новосибирской школьницы, рядом с которой якобы нашли вейп с несколькими флаконами жидкости к нему. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту смерти двух человек в результате отравления неустановленным веществом", - говорится в сообщении. По данным СК, вечером 27 июня в одной из квартир дома по улице Демакова были обнаружены тела 17-летней девушки и 18-летнего парня "с признаками отравления неустановленным веществом". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. "Прокуратурой Советского района организована проверка в связи со смертью школьницы. В рамках проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей", - прокомментировали произошедшее в прокуратуре Новосибирской области.

https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881033043.html

https://ria.ru/20230628/otravlenie-1880914307.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)