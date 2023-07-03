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В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 03.07.2023
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10:25 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/otravlenie-1881846342.html
В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом
В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 03.07.2023
В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом
Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки обнаружили в квартире в новосибирском Академгородке с признаками отравления неизвестным веществом,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:25
2023-07-03T10:25
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки обнаружили в квартире в новосибирском Академгородке с признаками отравления неизвестным веществом, возбуждено дело, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области. Ранее телеграм-каналы сообщали о смерти новосибирской школьницы, рядом с которой якобы нашли вейп с несколькими флаконами жидкости к нему. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту смерти двух человек в результате отравления неустановленным веществом", - говорится в сообщении. По данным СК, вечером 27 июня в одной из квартир дома по улице Демакова были обнаружены тела 17-летней девушки и 18-летнего парня "с признаками отравления неустановленным веществом". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. "Прокуратурой Советского района организована проверка в связи со смертью школьницы. В рамках проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей", - прокомментировали произошедшее в прокуратуре Новосибирской области.
https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881033043.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске двое молодых людей насмерть отравились неизвестным веществом

В Новосибирске нашли тела молодого человека и девушки, отравившихся неизвестным веществом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки обнаружили в квартире в новосибирском Академгородке с признаками отравления неизвестным веществом, возбуждено дело, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.
Ранее телеграм-каналы сообщали о смерти новосибирской школьницы, рядом с которой якобы нашли вейп с несколькими флаконами жидкости к нему.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту смерти двух человек в результате отравления неустановленным веществом", - говорится в сообщении.
По данным СК, вечером 27 июня в одной из квартир дома по улице Демакова были обнаружены тела 17-летней девушки и 18-летнего парня "с признаками отравления неустановленным веществом". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
"Прокуратурой Советского района организована проверка в связи со смертью школьницы. В рамках проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей", - прокомментировали произошедшее в прокуратуре Новосибирской области.
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