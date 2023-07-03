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Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 328 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T00:44
2023-07-03T00:44
2023-07-03T00:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 328 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 328 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка, Озеряновка, Донецк, Макеевка и Еленовка. Ранения получили два мирных жителя в Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 36 обстрелов.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию Донбасса