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Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 03.07.2023
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17:02 03.07.2023 (обновлено: 17:11 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/obstrel-1881970275.html
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреливали в понедельник Еленовку из РСЗО "Град", уточнило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:02
2023-07-03T17:11
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
константиновка
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливали в понедельник Еленовку из РСЗО "Град", уточнило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт (обстрела) населенного пункта Еленовка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенном пункте Константиновка, из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что с 10.00 за десять минут по Еленовке было выпущено в общей сложности 14 ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле поселка один из снарядов попал в автобус, в результате чего погиб пассажир. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, константиновка
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Константиновка
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"

Представительство ДНР уточнило, что ВСУ обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"

© Представительство ДНР в СЦККПоследствия обстрела Еленовки в ДНР. Кадр видео
Последствия обстрела Еленовки в ДНР. Кадр видео
© Представительство ДНР в СЦКК
Последствия обстрела Еленовки в ДНР. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливали в понедельник Еленовку из РСЗО "Град", уточнило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт (обстрела) населенного пункта Еленовка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенном пункте Константиновка, из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что с 10.00 за десять минут по Еленовке было выпущено в общей сложности 14 ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле поселка один из снарядов попал в автобус, в результате чего погиб пассажир.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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Донецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияКонстантиновка
 
 
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