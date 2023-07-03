https://ria.ru/20230703/obstrel-1881970275.html
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреливали в понедельник Еленовку из РСЗО "Град", уточнило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:02
2023-07-03T17:02
2023-07-03T17:11
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
константиновка
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливали в понедельник Еленовку из РСЗО "Град", уточнило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт (обстрела) населенного пункта Еленовка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенном пункте Константиновка, из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что с 10.00 за десять минут по Еленовке было выпущено в общей сложности 14 ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле поселка один из снарядов попал в автобус, в результате чего погиб пассажир. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881914786.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, константиновка
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Константиновка
Украинские войска обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"
Представительство ДНР уточнило, что ВСУ обстреливали Еленовку из РСЗО "Град"