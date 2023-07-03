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Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
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08:48 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/obstrel-1881818988.html
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР
Украинские войска в понедельник утром несколько раз обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 миллиметров, так же по Горловке было выпущено шесть... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:48
2023-07-03T08:48
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром несколько раз обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 миллиметров, так же по Горловке было выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 7.10 и 4.35 мск было выпущено в общей сложности одиннадцать снарядов такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, а в 7.35 – шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230702/obstrel-1881758419.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили утром 21 натовский снаряд по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром несколько раз обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 миллиметров, так же по Горловке было выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 7.10 и 4.35 мск было выпущено в общей сложности одиннадцать снарядов такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, а в 7.35 – шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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