https://ria.ru/20230703/obstrel-1881818988.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска в понедельник утром несколько раз обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 миллиметров, так же по Горловке было выпущено шесть... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:48

2023-07-03T08:48

2023-07-03T08:48

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром несколько раз обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 миллиметров, так же по Горловке было выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 7.10 и 4.35 мск было выпущено в общей сложности одиннадцать снарядов такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, а в 7.35 – шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230702/obstrel-1881758419.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия