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Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ
Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в местной школе выбиты стекла, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:17
2023-07-03T17:17
2023-07-03T17:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
роман старовойт
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в местной школе выбиты стекла, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он уточнил, что ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность.
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происшествия, курская область, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Роман Старовойт
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ
Губернатор Старовойт: при обстреле села Троицкое в Курской области пострадало здание школы