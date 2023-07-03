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Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/oblstrel-1881974240.html
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ
Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в местной школе выбиты стекла, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:17
2023-07-03T17:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
роман старовойт
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в местной школе выбиты стекла, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он уточнил, что ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность.
курская область
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происшествия, курская область, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Роман Старовойт
Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ

Губернатор Старовойт: при обстреле села Троицкое в Курской области пострадало здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в местной школе выбиты стекла, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
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