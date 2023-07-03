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Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ

Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023

Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Троицкого ВСУ

Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в местной школе выбиты стекла, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:17

2023-07-03T17:17

2023-07-03T17:17

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

роман старовойт

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Троицкое в Курской области, в местной школе выбиты стекла, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он уточнил, что ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность.

курская область

украина

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происшествия, курская область, украина, роман старовойт