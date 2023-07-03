https://ria.ru/20230703/nastuplenie-1881864539.html

СМИ: наступление ВСУ вызывает "некоторое разочарование" на Западе

СМИ: наступление ВСУ вызывает "некоторое разочарование" на Западе - РИА Новости, 03.07.2023

СМИ: наступление ВСУ вызывает "некоторое разочарование" на Западе

Результаты украинского наступления спустя почти месяц после его начала вызывают "некоторое разочарование" на Западе, пишет обозреватель немецкой газеты Berliner РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:25

2023-07-03T11:25

2023-07-03T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Результаты украинского наступления спустя почти месяц после его начала вызывают "некоторое разочарование" на Западе, пишет обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бекки. "Западные страны поставляли Украине танки и БМП с большими надеждами на то, что в ходе наступления эта техника позволит обеспечить возвращение важных территорий. Однако спустя почти месяц с начала украинского наступления произошло некоторое разочарование", — говорится в публикации.Журналист отмечает, что украинская армия несет потери, однако их точное количество неизвестно, так как Киев не публикует официальную статистику. Бекки в статье приводит данные нидерландского портала военной аналитики Oryx, согласно которым уничтожено около 13 процентов поставленных Украине танков Leopard. Oryx утверждает, что на данный момент украинская армия потеряла семь танков Leopard 2, 25 БМП Bradley, три танка, оснащенных противоминными тралами, и один танковый тягач. Ссылаясь на источники, обозреватель издания рассказывает о событиях 8 июня, когда в ходе наступления 33-я и 47-я механизированные бригады потеряли три танка Leopard 2A6, 16 БМП M-2 Bradley и три из 16 поставленных Киеву машин технического обеспечения для Leopard. "Это стоит человеческих жизней и денег", — подытоживает Бекки. Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На минувшей неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Киев уже утратил 259 танков и 780 бронемашин.По словам автора статьи, в 2023 году Германия выделила 5,4 миллиарда евро на военную поддержку Украины. По сравнению с двумя миллиардами евро, предоставленными стране в прошлом году, эти средства являются "значительными дополнительными инвестициями". Кроме того, уже запланированы выплаты и на будущие годы в размере около 10,5 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, ситуация в днр и лнр