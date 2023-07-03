https://ria.ru/20230703/msp-1881871255.html

МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке

МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке - РИА Новости, 03.07.2023

МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил компании "Лазур" финансирование строительства гостиничного комплекса модульного типа во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:46

2023-07-03T11:46

2023-07-03T11:46

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

владивосток

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил компании "Лазур" финансирование строительства гостиничного комплекса модульного типа во Владивостоке, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставит предприятию кредит в размере 60 миллионов рублей сроком на восемь лет по совмещенной программе ПСК+1764, в рамках которой первые три года будет действовать льготная ставка 4% годовых.Выделенные средства будут направлены на строительство модульных домов отдыха на территории гостиничного комплекса "Лазур". Модульные гостиницы - это некапитальные здания, которые легко построить по принципу конструктора из готовых "модулей", а при необходимости перенести на другую территорию. Такой вид строительства позволит полнее использовать возможности курортной зоны с учетом сезонного туризма, отмечается в сообщении."У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с группой "Лазур". Ранее компании был выдан кредит на сумму 202,5 миллиона рублей для строительства гостиницы рядом с бухтой Лазурная. Новая кредитная линия позволит построить на этой же территории восемь модульных домов отдыха, спрос на которые сейчас особенно высок среди российских туристов. Таким образом, гостиничный комплекс станет доступнее для большего отдыхающих, а увеличение турпотока, в свою очередь, создаст новые рабочие места в индустрии гостеприимства региона", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов, владивосток