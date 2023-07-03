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МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке - РИА Новости, 03.07.2023
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11:46 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/msp-1881871255.html
МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке
МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке - РИА Новости, 03.07.2023
МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил компании "Лазур" финансирование строительства гостиничного комплекса модульного типа во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:46
2023-07-03T11:46
мсп банк
корпорация мсп
андрей белоусов
владивосток
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил компании "Лазур" финансирование строительства гостиничного комплекса модульного типа во Владивостоке, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставит предприятию кредит в размере 60 миллионов рублей сроком на восемь лет по совмещенной программе ПСК+1764, в рамках которой первые три года будет действовать льготная ставка 4% годовых.Выделенные средства будут направлены на строительство модульных домов отдыха на территории гостиничного комплекса "Лазур". Модульные гостиницы - это некапитальные здания, которые легко построить по принципу конструктора из готовых "модулей", а при необходимости перенести на другую территорию. Такой вид строительства позволит полнее использовать возможности курортной зоны с учетом сезонного туризма, отмечается в сообщении."У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с группой "Лазур". Ранее компании был выдан кредит на сумму 202,5 миллиона рублей для строительства гостиницы рядом с бухтой Лазурная. Новая кредитная линия позволит построить на этой же территории восемь модульных домов отдыха, спрос на которые сейчас особенно высок среди российских туристов. Таким образом, гостиничный комплекс станет доступнее для большего отдыхающих, а увеличение турпотока, в свою очередь, создаст новые рабочие места в индустрии гостеприимства региона", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
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мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов, владивосток
МСП Банк, Корпорация МСП, Андрей Белоусов, Владивосток

МСП Банк поддержал строительство модульных домов отдыха во Владивостоке

© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Корпорация МСП
МСП банк. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил компании "Лазур" финансирование строительства гостиничного комплекса модульного типа во Владивостоке, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставит предприятию кредит в размере 60 миллионов рублей сроком на восемь лет по совмещенной программе ПСК+1764, в рамках которой первые три года будет действовать льготная ставка 4% годовых.
Выделенные средства будут направлены на строительство модульных домов отдыха на территории гостиничного комплекса "Лазур". Модульные гостиницы - это некапитальные здания, которые легко построить по принципу конструктора из готовых "модулей", а при необходимости перенести на другую территорию. Такой вид строительства позволит полнее использовать возможности курортной зоны с учетом сезонного туризма, отмечается в сообщении.
«
"У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с группой "Лазур". Ранее компании был выдан кредит на сумму 202,5 миллиона рублей для строительства гостиницы рядом с бухтой Лазурная. Новая кредитная линия позволит построить на этой же территории восемь модульных домов отдыха, спрос на которые сейчас особенно высок среди российских туристов. Таким образом, гостиничный комплекс станет доступнее для большего отдыхающих, а увеличение турпотока, в свою очередь, создаст новые рабочие места в индустрии гостеприимства региона", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
 
МСП БанкКорпорация МСПАндрей БелоусовВладивосток
 
 
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