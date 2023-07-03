https://ria.ru/20230703/lisichansk-1881872522.html

Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска

Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2023

Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска

В этом году жители Лисичанска отметили первую годовщину освобождения. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации 2 июля 2022 года РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:53

2023-07-03T11:53

2023-07-03T11:53

российское казачество

луганская народная республика

лисичанск

виктор водолацкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881870086_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b007af8cb0b9bd5019d594552c8e957c.jpg

В этом году жители Лисичанска отметили первую годовщину освобождения. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации 2 июля 2022 года установили контроль над городом Луганской Народной Республики. О подробностях боевых действий рассказал казачий генерал и депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий в интервью порталу "Российское казачество".Он подчеркнул, что большую роль в победе в столкновенииза город сыграли казаки –около 3,5 тыс. представителей казачества и 40 единиц бронетехники только со стороны 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР."6-й гвардейский казачий полк им. Платова и 208-й казачий полк – первые подразделения, которые освобождали эти населенные пункты около Лисичанска и первые вошли в сам город", –рассказал Виктор Водолацкий.Сейчас, по его словам, главная цель – восстановить разрушенные участки города.

https://ria.ru/20230628/prezidium-1880962703.html

луганская народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, лисичанск, виктор водолацкий