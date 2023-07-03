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Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2023
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Российское казачество
 
11:53 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/lisichansk-1881872522.html
Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска
Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2023
Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска
В этом году жители Лисичанска отметили первую годовщину освобождения. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации 2 июля 2022 года РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:53
2023-07-03T11:53
российское казачество
луганская народная республика
лисичанск
виктор водолацкий
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В этом году жители Лисичанска отметили первую годовщину освобождения. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации 2 июля 2022 года установили контроль над городом Луганской Народной Республики. О подробностях боевых действий рассказал казачий генерал и депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий в интервью порталу "Российское казачество".Он подчеркнул, что большую роль в победе в столкновенииза город сыграли казаки –около 3,5 тыс. представителей казачества и 40 единиц бронетехники только со стороны 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР."6-й гвардейский казачий полк им. Платова и 208-й казачий полк – первые подразделения, которые освобождали эти населенные пункты около Лисичанска и первые вошли в сам город", –рассказал Виктор Водолацкий.Сейчас, по его словам, главная цель – восстановить разрушенные участки города.
https://ria.ru/20230628/prezidium-1880962703.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, лисичанск, виктор водолацкий
Российское казачество, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Виктор Водолацкий

Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска

© РИА Новости / Виктор АнтонюкУстановка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Читать ria.ru в
В этом году жители Лисичанска отметили первую годовщину освобождения. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации 2 июля 2022 года установили контроль над городом Луганской Народной Республики. О подробностях боевых действий рассказал казачий генерал и депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий в интервью порталу "Российское казачество".
Он подчеркнул, что большую роль в победе в столкновенииза город сыграли казаки –около 3,5 тыс. представителей казачества и 40 единиц бронетехники только со стороны 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР.
"6-й гвардейский казачий полк им. Платова и 208-й казачий полк – первые подразделения, которые освобождали эти населенные пункты около Лисичанска и первые вошли в сам город", –рассказал Виктор Водолацкий.
Сейчас, по его словам, главная цель – восстановить разрушенные участки города.
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Российское казачествоЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВиктор Водолацкий
 
 
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