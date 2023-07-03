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Валовый региональный продукт на Кубани за год вырос на три процента - РИА Новости, 03.07.2023
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Краснодарский край
 
16:35 03.07.2023 (обновлено: 16:36 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/kuban-1881961633.html
Валовый региональный продукт на Кубани за год вырос на три процента
Валовый региональный продукт на Кубани за год вырос на три процента - РИА Новости, 03.07.2023
Валовый региональный продукт на Кубани за год вырос на три процента
Рост валового регионального продукта (ВРП) в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 3% по сравнению с 2022 годом, сообщил губернатор региона Вениамин РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:35
2023-07-03T16:36
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 3% по сравнению с 2022 годом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. "Растёт ВРП края — 103% к аналогичному периоду 2022 года. Показывают рост промышленное производство – 111,8%, сельхозпроизводство – 104,5%, строительство – 109%. Инвесторы вложили в регион 122 млрд руб. За всеми цифрами стоят конкретные предприятия и рабочие места", - написал Кондратьев. Отмечается вклад муниципалитетов региона в развитие экономики Кубани. Если в среднем по краю рост базовых отраслей составил 102,1%, то в 25 районах этот рост выше – от 104 до 158%. В первой пятерке Кавказский, Красноармейский, Староминский, Новокубанский и Крыловский районы, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Что касается бюджета — основная задача в этом году мобилизовать не менее 430 млрд рублей. Уже собрали 223 млрд — это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для нас это возможность строить социальные объекты, благоустраивать парки, развивать важные для региона отрасли", - отметил Кондратьев. Кроме того, продолжается реализация Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Краснодарского края. План содержит более 60 мероприятий на общую сумму 4,8 миллиарда рублей в 2023 году, добавляют в пресс-службе.
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Валовый региональный продукт на Кубани за год вырос на три процента

Губернатор Кондратьев: рост ВРП на Кубани составил три процента по сравнению с 2022 годом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 3% по сравнению с 2022 годом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«
"Растёт ВРП края — 103% к аналогичному периоду 2022 года. Показывают рост промышленное производство – 111,8%, сельхозпроизводство – 104,5%, строительство – 109%. Инвесторы вложили в регион 122 млрд руб. За всеми цифрами стоят конкретные предприятия и рабочие места", - написал Кондратьев.
Отмечается вклад муниципалитетов региона в развитие экономики Кубани. Если в среднем по краю рост базовых отраслей составил 102,1%, то в 25 районах этот рост выше – от 104 до 158%. В первой пятерке Кавказский, Красноармейский, Староминский, Новокубанский и Крыловский районы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Что касается бюджета — основная задача в этом году мобилизовать не менее 430 млрд рублей. Уже собрали 223 млрд — это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для нас это возможность строить социальные объекты, благоустраивать парки, развивать важные для региона отрасли", - отметил Кондратьев.
Кроме того, продолжается реализация Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Краснодарского края. План содержит более 60 мероприятий на общую сумму 4,8 миллиарда рублей в 2023 году, добавляют в пресс-службе.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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