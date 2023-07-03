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Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях - РИА Новости, 03.07.2023
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях
Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях, а также продолжать проводить совместные учения и патрулирования военно-морских сил двух стран,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:20
2023-07-03T11:20
2023-07-03T11:20
россия
китай
николай евменов
ли шанфу
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях, а также продолжать проводить совместные учения и патрулирования военно-морских сил двух стран, заявил в понедельник главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу. "(Россия готова - ред.) продолжать расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, совместно организовывать важные учебные мероприятия, включая совместные морские учения и совместные патрулирования", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР. Он отметил, что российская сторона также готова непрерывно поднимать отношения двух стран и вооруженных сил двух государств на новый уровень. Помимо этого, по словам Евменова, Россия придает большое значение укреплению сотрудничества между военными РФ и КНР."Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между вооруженными силами РФ и КНР во всех областях, готова поддерживать тесную координацию с Китаем и неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР.
https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881017163.html
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россия, китай, николай евменов, ли шанфу, в мире
Россия, Китай, Николай Евменов, Ли Шанфу, В мире
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях
Главком ВМФ Евменов: Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях