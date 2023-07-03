https://ria.ru/20230703/kontakty-1881861796.html

Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях

Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях - РИА Новости, 03.07.2023

Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях

Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях, а также продолжать проводить совместные учения и патрулирования военно-морских сил двух стран,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:20

2023-07-03T11:20

2023-07-03T11:20

россия

китай

николай евменов

ли шанфу

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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях, а также продолжать проводить совместные учения и патрулирования военно-морских сил двух стран, заявил в понедельник главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу. "(Россия готова - ред.) продолжать расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, совместно организовывать важные учебные мероприятия, включая совместные морские учения и совместные патрулирования", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР. Он отметил, что российская сторона также готова непрерывно поднимать отношения двух стран и вооруженных сил двух государств на новый уровень. Помимо этого, по словам Евменова, Россия придает большое значение укреплению сотрудничества между военными РФ и КНР."Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между вооруженными силами РФ и КНР во всех областях, готова поддерживать тесную координацию с Китаем и неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР.

https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881017163.html

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россия, китай, николай евменов, ли шанфу, в мире