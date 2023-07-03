Рейтинг@Mail.ru
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/kontakty-1881861796.html
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях - РИА Новости, 03.07.2023
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях
Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях, а также продолжать проводить совместные учения и патрулирования военно-морских сил двух стран,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:20
2023-07-03T11:20
россия
китай
николай евменов
ли шанфу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях, а также продолжать проводить совместные учения и патрулирования военно-морских сил двух стран, заявил в понедельник главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу. "(Россия готова - ред.) продолжать расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, совместно организовывать важные учебные мероприятия, включая совместные морские учения и совместные патрулирования", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР. Он отметил, что российская сторона также готова непрерывно поднимать отношения двух стран и вооруженных сил двух государств на новый уровень. Помимо этого, по словам Евменова, Россия придает большое значение укреплению сотрудничества между военными РФ и КНР."Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между вооруженными силами РФ и КНР во всех областях, готова поддерживать тесную координацию с Китаем и неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР.
https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881017163.html
https://ria.ru/20230627/konsultatsii-1880788365.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_177:0:2177:1500_1920x0_80_0_0_2751f1a13b149fe19d86a4ca777799d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, николай евменов, ли шанфу, в мире
Россия, Китай, Николай Евменов, Ли Шанфу, В мире
Россия заявила о готовности расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях

Главком ВМФ Евменов: Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Россия готова расширять контакты с ВМС Китая на всех уровнях, а также продолжать проводить совместные учения и патрулирования военно-морских сил двух стран, заявил в понедельник главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу.
«
"(Россия готова - ред.) продолжать расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, совместно организовывать важные учебные мероприятия, включая совместные морские учения и совместные патрулирования", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР.
Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности
29 июня, 03:15
Он отметил, что российская сторона также готова непрерывно поднимать отношения двух стран и вооруженных сил двух государств на новый уровень.
Помимо этого, по словам Евменова, Россия придает большое значение укреплению сотрудничества между военными РФ и КНР.
«
"Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между вооруженными силами РФ и КНР во всех областях, готова поддерживать тесную координацию с Китаем и неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств", - заявил Евменов, слова которого приводит министерство обороны КНР.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам ПРО
27 июня, 20:13
 
РоссияКитайНиколай ЕвменовЛи ШанфуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала