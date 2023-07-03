https://ria.ru/20230703/kommentariy-1881799150.html
На Первом канале прокомментировали сигнал о помощи на шоу "Мужское/Женское"
На Первом канале прокомментировали сигнал о помощи на шоу "Мужское/Женское" - РИА Новости, 03.07.2023
На Первом канале прокомментировали сигнал о помощи на шоу "Мужское/Женское"
Редакция ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале прокомментировала в Telegram-канале передачи ситуацию с сигналом о помощи, поданным восьмилетней Вероникой... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T00:19
2023-07-03T00:19
2023-07-03T00:19
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Редакция ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале прокомментировала в Telegram-канале передачи ситуацию с сигналом о помощи, поданным восьмилетней Вероникой Боржовой в одном из недавних выпусков. "Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в следственный комитет России по г. Москве. В данный момент следственным комитетом проводится проверка данной семьи. Мы держим ситуацию на контроле", — сообщили редакторы программы. Ранее зрителей передачи обеспокоил эпизод под названием "Сутяжники". Он посвящен родителям двух дочерей, которые долгие годы не могут решить, с кем будет жить младшая. Ведущие и редакторы выпуска попытались разобраться в причине конфликта отца и матери. Для этого они пообщались с детьми.В выпуск включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку.Внезапно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии (большой палец прижимается к ладони, затем накрывается остальными пальцами – Прим. Ред.).После увиденного зрители оставили под выпуском и соцсетях множество комментариев с просьбой руководство канала и создателей передачи обратить внимание на случившееся.
https://ria.ru/20230526/baranovskaya-1874115288.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости шоу-бизнеса, первый канал (телеканал), россия, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Первый канал (телеканал), Россия, Москва
На Первом канале прокомментировали сигнал о помощи на шоу "Мужское/Женское"
Редакция "Мужское/Женское" прокомментировала жест о помощи, поданный ребенком на шоу
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Редакция ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале прокомментировала
в Telegram-канале передачи ситуацию с сигналом о помощи, поданным восьмилетней Вероникой Боржовой в одном из недавних выпусков.
«
"Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в следственный комитет России по г. Москве. В данный момент следственным комитетом проводится проверка данной семьи. Мы держим ситуацию на контроле", — сообщили редакторы программы.
Ранее зрителей передачи обеспокоил
эпизод под названием "Сутяжники". Он посвящен родителям двух дочерей, которые долгие годы не могут решить, с кем будет жить младшая.
Ведущие и редакторы выпуска попытались разобраться в причине конфликта отца и матери. Для этого они пообщались с детьми.
В выпуск включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку.
Внезапно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии (большой палец прижимается к ладони, затем накрывается остальными пальцами – Прим. Ред.).
После увиденного зрители оставили под выпуском и соцсетях множество комментариев с просьбой руководство канала и создателей передачи обратить внимание на случившееся.
Барановская возмутила зрителей грубым поведением на "Мужское/ Женское"