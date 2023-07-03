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На Первом канале прокомментировали сигнал о помощи на шоу "Мужское/Женское"

На Первом канале прокомментировали сигнал о помощи на шоу "Мужское/Женское" - РИА Новости, 03.07.2023

На Первом канале прокомментировали сигнал о помощи на шоу "Мужское/Женское"

Редакция ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале прокомментировала в Telegram-канале передачи ситуацию с сигналом о помощи, поданным восьмилетней Вероникой... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T00:19

2023-07-03T00:19

2023-07-03T00:19

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Редакция ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале прокомментировала в Telegram-канале передачи ситуацию с сигналом о помощи, поданным восьмилетней Вероникой Боржовой в одном из недавних выпусков. "Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в следственный комитет России по г. Москве. В данный момент следственным комитетом проводится проверка данной семьи. Мы держим ситуацию на контроле", — сообщили редакторы программы. Ранее зрителей передачи обеспокоил эпизод под названием "Сутяжники". Он посвящен родителям двух дочерей, которые долгие годы не могут решить, с кем будет жить младшая. Ведущие и редакторы выпуска попытались разобраться в причине конфликта отца и матери. Для этого они пообщались с детьми.В выпуск включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку.Внезапно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии (большой палец прижимается к ладони, затем накрывается остальными пальцами – Прим. Ред.).После увиденного зрители оставили под выпуском и соцсетях множество комментариев с просьбой руководство канала и создателей передачи обратить внимание на случившееся.

https://ria.ru/20230526/baranovskaya-1874115288.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, первый канал (телеканал), россия, москва