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Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/kherson-1881945902.html
Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе
Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе - РИА Новости, 03.07.2023
Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе
Президент России Владимир Путин еженедельно интересуется лично, как обстоят дела в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:37
2023-07-03T15:37
специальная военная операция на украине
политика
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еженедельно интересуется лично, как обстоят дела в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24". "Еженедельно президент (России Владимир Путин) лично интересуется у меня, как обстоят дела. Большей частью беспокоится за людей. Потому что именно люди - это тот основной потенциал не только в экономике… Президент лично этим интересуется и одновременно держит на контроле все Вооруженные силы Российской Федерации (в Херсонской области)", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20230319/putin-1858965195.html
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политика, россия, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе

Сальдо заявил, что еженедельно лично докладывает Путину об обстановке в Херсонской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еженедельно интересуется лично, как обстоят дела в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".
"Еженедельно президент (России Владимир Путин) лично интересуется у меня, как обстоят дела. Большей частью беспокоится за людей. Потому что именно люди - это тот основной потенциал не только в экономике… Президент лично этим интересуется и одновременно держит на контроле все Вооруженные силы Российской Федерации (в Херсонской области)", - сказал Сальдо.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияХерсонская областьВладимир ПутинВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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