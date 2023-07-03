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Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе
Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе - РИА Новости, 03.07.2023
Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе
Президент России Владимир Путин еженедельно интересуется лично, как обстоят дела в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:37
2023-07-03T15:37
2023-07-03T15:37
специальная военная операция на украине
политика
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еженедельно интересуется лично, как обстоят дела в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24". "Еженедельно президент (России Владимир Путин) лично интересуется у меня, как обстоят дела. Большей частью беспокоится за людей. Потому что именно люди - это тот основной потенциал не только в экономике… Президент лично этим интересуется и одновременно держит на контроле все Вооруженные силы Российской Федерации (в Херсонской области)", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20230319/putin-1858965195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе
Сальдо заявил, что еженедельно лично докладывает Путину об обстановке в Херсонской области