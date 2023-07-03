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Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе

Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе - РИА Новости, 03.07.2023

Сальдо заявил, что Путин регулярно лично интересуется обстановкой в регионе

Президент России Владимир Путин еженедельно интересуется лично, как обстоят дела в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:37

2023-07-03T15:37

2023-07-03T15:37

специальная военная операция на украине

политика

россия

херсонская область

владимир путин

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еженедельно интересуется лично, как обстоят дела в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24". "Еженедельно президент (России Владимир Путин) лично интересуется у меня, как обстоят дела. Большей частью беспокоится за людей. Потому что именно люди - это тот основной потенциал не только в экономике… Президент лично этим интересуется и одновременно держит на контроле все Вооруженные силы Российской Федерации (в Херсонской области)", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20230319/putin-1858965195.html

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Кирилл Волков

политика, россия, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр