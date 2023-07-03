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В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером - РИА Новости, 03.07.2023
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13:56 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/izbienie-1881913754.html
В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером
В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером - РИА Новости, 03.07.2023
В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером
Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:56
2023-07-03T13:56
россия
происшествия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по информации СМИ об избиении мальчика тренером спортивной секции", - говорится в телеграм-канале управления. Отмечается, что, по данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама 10-летнего мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы. Кроме того, сообщается, что данный случай не единичный. Следователи устанавливают изложенные в публикации обстоятельства, дадут оценку соблюдению законодательства в сфере предоставляемых несовершеннолетним услуг.
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россия
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россия, происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером

СК в Ивановской области проверяет информацию об избиении тренером мальчика

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.
"Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по информации СМИ об избиении мальчика тренером спортивной секции", - говорится в телеграм-канале управления.
Отмечается, что, по данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама 10-летнего мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы. Кроме того, сообщается, что данный случай не единичный.
Следователи устанавливают изложенные в публикации обстоятельства, дадут оценку соблюдению законодательства в сфере предоставляемых несовершеннолетним услуг.
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РоссияПроисшествияИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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