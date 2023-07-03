https://ria.ru/20230703/izbienie-1881913754.html

В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером

В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером - РИА Новости, 03.07.2023

В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером

Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:56

2023-07-03T13:56

2023-07-03T13:56

россия

происшествия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по информации СМИ об избиении мальчика тренером спортивной секции", - говорится в телеграм-канале управления. Отмечается, что, по данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама 10-летнего мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы. Кроме того, сообщается, что данный случай не единичный. Следователи устанавливают изложенные в публикации обстоятельства, дадут оценку соблюдению законодательства в сфере предоставляемых несовершеннолетним услуг.

https://ria.ru/20230628/deti-1880933495.html

россия

ивановская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)