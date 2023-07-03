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В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером
В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером - РИА Новости, 03.07.2023
В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером
Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:56
2023-07-03T13:56
2023-07-03T13:56
россия
происшествия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по информации СМИ об избиении мальчика тренером спортивной секции", - говорится в телеграм-канале управления. Отмечается, что, по данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама 10-летнего мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы. Кроме того, сообщается, что данный случай не единичный. Следователи устанавливают изложенные в публикации обстоятельства, дадут оценку соблюдению законодательства в сфере предоставляемых несовершеннолетним услуг.
https://ria.ru/20230628/deti-1880933495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивановской области проверяют информацию об избиении ребенка тренером
СК в Ивановской области проверяет информацию об избиении тренером мальчика
РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости.
Следователи в Ивановской области проверяют информацию об избиении 10-летнего мальчика тренером спортивной секции, говорится в сообщении
регионального следственного управления СК РФ.
"Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по информации СМИ об избиении мальчика тренером спортивной секции", - говорится в телеграм-канале управления.
Отмечается, что, по данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама 10-летнего мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы. Кроме того, сообщается, что данный случай не единичный.
Следователи устанавливают изложенные в публикации обстоятельства, дадут оценку соблюдению законодательства в сфере предоставляемых несовершеннолетним услуг.
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