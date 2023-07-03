В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией
Глава Минкульта Ирана: почва для нового культурного взаимодействия с Россией готова
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Почва для нового культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой готова, две страны могут достичь хороших договоренностей в области культуры в ближайшие дни, заявил агентству IRNA находящийся с официальным визитом в Москве министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.
"Почва для начала нового культурного взаимодействия между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией подготовлена, и надеюсь, что мы станем свидетелями хороших договоренности между двумя странами во время (моей) поездки в Москву", – заявил Эсмаили.
Министр отметил, что Иран и Россия обладают общим культурным и цивилизационным наследием, их взаимодействие в последние годы расширялось, и "похоже, что сейчас две страны готовы создать атмосферу плотного сотрудничества".
По информации посольства, министр прибыл в Россию по случаю недели культуры Ирана, а также чтобы провести встречи и переговоры с российскими официальными лицами, в том числе министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, по приглашению которой совершил эту поездку.
Открытие недели культуры Ирана в России состоится во вторник. В рамках события будет реализован проект "Обменные культурные мероприятия России и Ирана", в ходе которого 4 и 6 июля в Москве и Санкт-Петербурге состоятся концерты Национального оркестра Ирана и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Кроме того, с 4 по 8 июля в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве пройдет выставка иранских искусств и ремесел. Еще одна часть программы посвящена кинематографу: российские зрители смогут посмотреть иранские фильмы в московском кинотеатре "Иллюзион".