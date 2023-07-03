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В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией - РИА Новости, 03.07.2023
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17:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/iran-1881981658.html
В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией
В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией - РИА Новости, 03.07.2023
В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией
Почва для нового культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой готова, две страны могут достичь хороших договоренностей в области культуры в ближайшие... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:55
2023-07-03T17:55
иран
россия
москва
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Почва для нового культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой готова, две страны могут достичь хороших договоренностей в области культуры в ближайшие дни, заявил агентству IRNA находящийся с официальным визитом в Москве министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили. "Почва для начала нового культурного взаимодействия между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией подготовлена, и надеюсь, что мы станем свидетелями хороших договоренности между двумя странами во время (моей) поездки в Москву", – заявил Эсмаили. Министр отметил, что Иран и Россия обладают общим культурным и цивилизационным наследием, их взаимодействие в последние годы расширялось, и "похоже, что сейчас две страны готовы создать атмосферу плотного сотрудничества". По информации посольства, министр прибыл в Россию по случаю недели культуры Ирана, а также чтобы провести встречи и переговоры с российскими официальными лицами, в том числе министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, по приглашению которой совершил эту поездку. Открытие недели культуры Ирана в России состоится во вторник. В рамках события будет реализован проект "Обменные культурные мероприятия России и Ирана", в ходе которого 4 и 6 июля в Москве и Санкт-Петербурге состоятся концерты Национального оркестра Ирана и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Кроме того, с 4 по 8 июля в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве пройдет выставка иранских искусств и ремесел. Еще одна часть программы посвящена кинематографу: российские зрители смогут посмотреть иранские фильмы в московском кинотеатре "Иллюзион".
https://ria.ru/20230703/iran-1881945755.html
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иран, россия, москва, ольга любимова
Иран, Россия, Москва, Ольга Любимова
В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией

Глава Минкульта Ирана: почва для нового культурного взаимодействия с Россией готова

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Почва для нового культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой готова, две страны могут достичь хороших договоренностей в области культуры в ближайшие дни, заявил агентству IRNA находящийся с официальным визитом в Москве министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.
"Почва для начала нового культурного взаимодействия между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией подготовлена, и надеюсь, что мы станем свидетелями хороших договоренности между двумя странами во время (моей) поездки в Москву", – заявил Эсмаили.
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Вчера, 15:37
Министр отметил, что Иран и Россия обладают общим культурным и цивилизационным наследием, их взаимодействие в последние годы расширялось, и "похоже, что сейчас две страны готовы создать атмосферу плотного сотрудничества".
По информации посольства, министр прибыл в Россию по случаю недели культуры Ирана, а также чтобы провести встречи и переговоры с российскими официальными лицами, в том числе министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, по приглашению которой совершил эту поездку.
Открытие недели культуры Ирана в России состоится во вторник. В рамках события будет реализован проект "Обменные культурные мероприятия России и Ирана", в ходе которого 4 и 6 июля в Москве и Санкт-Петербурге состоятся концерты Национального оркестра Ирана и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Кроме того, с 4 по 8 июля в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве пройдет выставка иранских искусств и ремесел. Еще одна часть программы посвящена кинематографу: российские зрители смогут посмотреть иранские фильмы в московском кинотеатре "Иллюзион".
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ИранРоссияМоскваОльга Любимова
 
 
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