https://ria.ru/20230703/iran-1881981658.html

В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией

В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией - РИА Новости, 03.07.2023

В Иране заявили о готовности к новому культурному взаимодействию с Россией

Почва для нового культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой готова, две страны могут достичь хороших договоренностей в области культуры в ближайшие... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:55

2023-07-03T17:55

2023-07-03T17:55

иран

россия

москва

ольга любимова

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Почва для нового культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой готова, две страны могут достичь хороших договоренностей в области культуры в ближайшие дни, заявил агентству IRNA находящийся с официальным визитом в Москве министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили. "Почва для начала нового культурного взаимодействия между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией подготовлена, и надеюсь, что мы станем свидетелями хороших договоренности между двумя странами во время (моей) поездки в Москву", – заявил Эсмаили. Министр отметил, что Иран и Россия обладают общим культурным и цивилизационным наследием, их взаимодействие в последние годы расширялось, и "похоже, что сейчас две страны готовы создать атмосферу плотного сотрудничества". По информации посольства, министр прибыл в Россию по случаю недели культуры Ирана, а также чтобы провести встречи и переговоры с российскими официальными лицами, в том числе министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, по приглашению которой совершил эту поездку. Открытие недели культуры Ирана в России состоится во вторник. В рамках события будет реализован проект "Обменные культурные мероприятия России и Ирана", в ходе которого 4 и 6 июля в Москве и Санкт-Петербурге состоятся концерты Национального оркестра Ирана и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Кроме того, с 4 по 8 июля в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве пройдет выставка иранских искусств и ремесел. Еще одна часть программы посвящена кинематографу: российские зрители смогут посмотреть иранские фильмы в московском кинотеатре "Иллюзион".

https://ria.ru/20230703/iran-1881945755.html

https://ria.ru/20230630/reysy-1881527971.html

иран

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, россия, москва, ольга любимова