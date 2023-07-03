https://ria.ru/20230703/iran-1881973460.html

В Тегеране рассказали об уничтожении США иранского Airbus A300 в 1988 году

В Тегеране рассказали об уничтожении США иранского Airbus A300 в 1988 году - РИА Новости, 03.07.2023

В Тегеране рассказали об уничтожении США иранского Airbus A300 в 1988 году

США, сбив иранский пассажирский самолет Airbus A300 в 1988 году, утверждали, что поступили так для необходимой обороны, но Тегеран и Вашингтон не объявляли друг РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:14

2023-07-03T17:14

2023-07-03T17:14

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. США, сбив иранский пассажирский самолет Airbus A300 в 1988 году, утверждали, что поступили так для необходимой обороны, но Тегеран и Вашингтон не объявляли друг другу войну и не находились в состоянии войны, заявил РИА Новости член Совета стражей конституции, советник главы МИД Исламской республики Аббас Али Кядходаи. 3 июля 1988 года иранский Airbus A300, пролетая над Персидским заливом, был по ошибке идентифицирован крейсером ВМС США Vincennes как истребитель F-14 ВВС Ирана и сбит ракетой. Погибли 290 человек. "Власти США в то время утверждали, что это действие военного крейсера Vincennes (уничтожение иранского пассажирского самолета – ред.) было актом необходимой обороны, хотя в то время объявления войны между двумя странами не было, и Иран и США не находились в состоянии войны", – сказал Кядходаи. Как утверждает Кядходаи, действия американского крейсера были нарушением ряда основополагающих принципов международного права, поэтому США несет ответственность за них на международном уровне. Также, подчеркивает советник главы МИД Ирана, тот факт, что международные организации ограничились лишь выражением соболезнования семьям погибших, говорит о том, что "эти организации так или иначе находились под влиянием США и не выполняли свои обязанности должным образом". Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции заявил, что уничтожение Соединенными Штатами Америки иранского самолета Airbus A300 над Персидским заливом в июле 1988 году показывает, что американский режим не остановится ни перед какими преступлениями ради достижения своих целей, а председатель комиссии парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Муса Газанфарабади сказал РИА Новости, что до настоящего момента семьи погибших не получили никакой помощи и компенсации от США и назвал права человека с точки зрения США "нелепым шоу". По его словам, Иран пытался юридически преследовать американских военных, связанных с гибелью пассажиров самолета, но эти попытки остались безуспешными, так как международные организации находятся в руках США, которые "используют их для продолжения совершения своих преступлений".

https://ria.ru/20230703/osuzhdenie-1881805215.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, иран