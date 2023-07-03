https://ria.ru/20230703/gritsak-1881873203.html

Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России

Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.07.2023

Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:58

2023-07-03T11:58

2023-07-03T12:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

служба безопасности украины

безопасность

василий грицак

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Грицака. Статья, по которой его разыскивают, неизвестна.Ранее Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей.Также в базе розыска ведомства есть и карточка экс-первого зампредседателя СБУ Виталия Маликова. Он, как и Грицак, разыскивается "по статье УК". По данным СК, в 2016-2018 годах Маликов руководил операцией против жителей Донбасса, в результате его преступных действий погибли 97 и получили ранения 156 граждан. Ему также предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20230531/rozysk-1875305427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, служба безопасности украины, безопасность, василий грицак, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр