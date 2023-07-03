Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 03.07.2023 (обновлено: 12:41 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/gritsak-1881873203.html
Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России
Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.07.2023
Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:58
2023-07-03T12:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
служба безопасности украины
безопасность
василий грицак
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144460/41/1444604117_0:190:2379:1528_1920x0_80_0_0_553cda4539410b7a6a34b96d9dee94ad.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Грицака. Статья, по которой его разыскивают, неизвестна.Ранее Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей.Также в базе розыска ведомства есть и карточка экс-первого зампредседателя СБУ Виталия Маликова. Он, как и Грицак, разыскивается "по статье УК". По данным СК, в 2016-2018 годах Маликов руководил операцией против жителей Донбасса, в результате его преступных действий погибли 97 и получили ранения 156 граждан. Ему также предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20230531/rozysk-1875305427.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144460/41/1444604117_0:0:2379:1785_1920x0_80_0_0_6f011d389f150a457c7e91e7371afc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, служба безопасности украины, безопасность, василий грицак, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Безопасность, Василий Грицак, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-главу СБУ Грицака объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкБывший руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
Бывший руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Грицака. Статья, по которой его разыскивают, неизвестна.
Ранее Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей.
Также в базе розыска ведомства есть и карточка экс-первого зампредседателя СБУ Виталия Маликова. Он, как и Грицак, разыскивается "по статье УК". По данным СК, в 2016-2018 годах Маликов руководил операцией против жителей Донбасса, в результате его преступных действий погибли 97 и получили ранения 156 граждан. Ему также предъявлено обвинение.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины
31 мая, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныБезопасностьВасилий ГрицакМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала