СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
WSJ: посол США Трейси получила консульский доступ к обвиняемому в шпионаже Гершковичу
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в понедельник с обвиняемым в России американским журналистом Эваном Гершковичем, пишет газета Wall Street Journal.
"Посол США в России получила доступ к арестованному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу в понедельник... посещение Линн Трейси Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве произошло спустя чуть более неделю после того, как суд... продлил арест журналиста по меньшей мере до 30 августа", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что это второй визит посла США.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".