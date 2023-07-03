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СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем - РИА Новости, 03.07.2023
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17:35 03.07.2023 (обновлено: 17:47 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/gershkovich-1881977704.html
СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем - РИА Новости, 03.07.2023
СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в понедельник с обвиняемым в России американским журналистом Эваном Гершковичем, пишет... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:35
2023-07-03T17:47
в мире
сша
россия
эван гершкович
линн трейси
сизо лефортово
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в понедельник с обвиняемым в России американским журналистом Эваном Гершковичем, пишет газета Wall Street Journal."Посол США в России получила доступ к арестованному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу в понедельник... посещение Линн Трейси Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве произошло спустя чуть более неделю после того, как суд... продлил арест журналиста по меньшей мере до 30 августа", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что это второй визит посла США.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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в мире, сша, россия, эван гершкович, линн трейси, сизо лефортово
В мире, США, Россия, Эван Гершкович, Линн Трейси, СИЗО Лефортово
СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

WSJ: посол США Трейси получила консульский доступ к обвиняемому в шпионаже Гершковичу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в понедельник с обвиняемым в России американским журналистом Эваном Гершковичем, пишет газета Wall Street Journal.
"Посол США в России получила доступ к арестованному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу в понедельник... посещение Линн Трейси Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве произошло спустя чуть более неделю после того, как суд... продлил арест журналиста по меньшей мере до 30 августа", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что это второй визит посла США.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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В миреСШАРоссияЭван ГершковичЛинн ТрейсиСИЗО Лефортово
 
 
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