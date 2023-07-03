https://ria.ru/20230703/gershkovich-1881977704.html

СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем - РИА Новости, 03.07.2023

СМИ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в понедельник с обвиняемым в России американским журналистом Эваном Гершковичем, пишет... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:35

2023-07-03T17:35

2023-07-03T17:47

в мире

сша

россия

эван гершкович

линн трейси

сизо лефортово

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в понедельник с обвиняемым в России американским журналистом Эваном Гершковичем, пишет газета Wall Street Journal."Посол США в России получила доступ к арестованному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу в понедельник... посещение Линн Трейси Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве произошло спустя чуть более неделю после того, как суд... продлил арест журналиста по меньшей мере до 30 августа", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что это второй визит посла США.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230703/obmen-1881876753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, эван гершкович, линн трейси, сизо лефортово