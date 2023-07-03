https://ria.ru/20230703/gastrofestival-1881971192.html
Открылась регистрация на гастрофестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье
Открылась регистрация на гастрофестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023
Открылась регистрация на гастрофестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье
Фермеры и производители отечественных молочных, мясных продуктов, сыра и выпечки смогут подать заявку на участие в ежегодном фестивале "Сыр! Пир! Мир!", который РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:04
2023-07-03T17:04
2023-07-03T17:04
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Фермеры и производители отечественных молочных, мясных продуктов, сыра и выпечки смогут подать заявку на участие в ежегодном фестивале "Сыр! Пир! Мир!", который пройдет с 4 по 6 августа в Истре, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Стать участниками фестиваля могут фермеры, производители молочной и мясной продукции, выпечки, чая, кваса, сыра. Также приглашают виноделов и производителей другой натуральной продукции. Обязательные условия: все товары должны быть произведены в России, продукция должна быть натуральной, без добавления пальмового масла, красителей и консервантов", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства. Мероприятие состоится на Истринской сыроварне Олега Сироты. По данным ведомства, в фестивале 2022 года приняли участие свыше 350 производителей из 54 регионов России. Всего мероприятие посетили свыше 180 тысяч человек. "Помимо этого, на фестивале уже в седьмой раз пройдет ежегодный конкурс "Лучший сыр России". В этом году на конкурсе ожидается более 1,2 тысячи образцов сыра", - рассказали в министерстве.
https://ria.ru/20221103/podmoskove-1829005370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Фермеры и производители отечественных молочных, мясных продуктов, сыра и выпечки смогут подать заявку на участие в ежегодном фестивале "Сыр! Пир! Мир!", который пройдет с 4 по 6 августа в Истре, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Стать участниками фестиваля могут фермеры, производители молочной и мясной продукции, выпечки, чая, кваса, сыра. Также приглашают виноделов и производителей другой натуральной продукции. Обязательные условия: все товары должны быть произведены в России
, продукция должна быть натуральной, без добавления пальмового масла, красителей и консервантов", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.
Мероприятие состоится на Истринской сыроварне Олега Сироты. По данным ведомства, в фестивале 2022 года приняли участие свыше 350 производителей из 54 регионов России. Всего мероприятие посетили свыше 180 тысяч человек.
"Помимо этого, на фестивале уже в седьмой раз пройдет ежегодный конкурс "Лучший сыр России". В этом году на конкурсе ожидается более 1,2 тысячи образцов сыра", - рассказали в министерстве.
Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье