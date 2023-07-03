https://ria.ru/20230703/gastrofestival-1881971192.html

Открылась регистрация на гастрофестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье

Открылась регистрация на гастрофестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023

Открылась регистрация на гастрофестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье

Фермеры и производители отечественных молочных, мясных продуктов, сыра и выпечки смогут подать заявку на участие в ежегодном фестивале "Сыр! Пир! Мир!", который РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:04

2023-07-03T17:04

2023-07-03T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807996316_0:34:1616:944_1920x0_80_0_0_afe2e457f068d364495c22e09e62740d.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Фермеры и производители отечественных молочных, мясных продуктов, сыра и выпечки смогут подать заявку на участие в ежегодном фестивале "Сыр! Пир! Мир!", который пройдет с 4 по 6 августа в Истре, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Стать участниками фестиваля могут фермеры, производители молочной и мясной продукции, выпечки, чая, кваса, сыра. Также приглашают виноделов и производителей другой натуральной продукции. Обязательные условия: все товары должны быть произведены в России, продукция должна быть натуральной, без добавления пальмового масла, красителей и консервантов", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства. Мероприятие состоится на Истринской сыроварне Олега Сироты. По данным ведомства, в фестивале 2022 года приняли участие свыше 350 производителей из 54 регионов России. Всего мероприятие посетили свыше 180 тысяч человек. "Помимо этого, на фестивале уже в седьмой раз пройдет ежегодный конкурс "Лучший сыр России". В этом году на конкурсе ожидается более 1,2 тысячи образцов сыра", - рассказали в министерстве.

https://ria.ru/20221103/podmoskove-1829005370.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра