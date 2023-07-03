Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16
Воздушные силы ВСУ: Украина не давит на Запад из-за F-16, потому что зависит от партнеров
Истребители F-16. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Киев не хочет давить на Запад по вопросу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, так как зависит во всех вопросах от партнеров, заявил в понедельник советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
"Хочется как можно скорее (чтобы появились сообщения о начале тренировки украинских пилотов – ред.), конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнеров, потому что мы слишком зависим от Запада во всех вопросах: и в экономике, и в поставках оружия. Мы понимаем, что сегодня без поддержки Запада нам будет очень трудно что-либо сделать с такой страной, как Россия", - сказал Игнат на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало агентство "Укринформ".
Игнат добавил, что украинские летчики уже готовы к началу обучения. "Зеленый свет на передачу самолетов вроде бы есть, на процесс обучения есть, надо двигаться далее", - подчеркнул к советник командования Воздушных сил.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".