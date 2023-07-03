https://ria.ru/20230703/f-16-1881938893.html

Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16

Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16 - РИА Новости, 03.07.2023

Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16

Киев не хочет давить на Запад по вопросу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, так как зависит во всех вопросах от партнеров, заявил в понедельник... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:11

2023-07-03T15:11

2023-07-03T15:11

специальная военная операция на украине

украина

нато

f-16

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Киев не хочет давить на Запад по вопросу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, так как зависит во всех вопросах от партнеров, заявил в понедельник советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. "Хочется как можно скорее (чтобы появились сообщения о начале тренировки украинских пилотов – ред.), конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнеров, потому что мы слишком зависим от Запада во всех вопросах: и в экономике, и в поставках оружия. Мы понимаем, что сегодня без поддержки Запада нам будет очень трудно что-либо сделать с такой страной, как Россия", - сказал Игнат на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало агентство "Укринформ". Игнат добавил, что украинские летчики уже готовы к началу обучения. "Зеленый свет на передачу самолетов вроде бы есть, на процесс обучения есть, надо двигаться далее", - подчеркнул к советник командования Воздушных сил. Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, нато, f-16, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр