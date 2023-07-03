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Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16 - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/f-16-1881938893.html
Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16
Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16 - РИА Новости, 03.07.2023
Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16
Киев не хочет давить на Запад по вопросу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, так как зависит во всех вопросах от партнеров, заявил в понедельник... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:11
2023-07-03T15:11
специальная военная операция на украине
украина
нато
f-16
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Киев не хочет давить на Запад по вопросу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, так как зависит во всех вопросах от партнеров, заявил в понедельник советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. "Хочется как можно скорее (чтобы появились сообщения о начале тренировки украинских пилотов – ред.), конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнеров, потому что мы слишком зависим от Запада во всех вопросах: и в экономике, и в поставках оружия. Мы понимаем, что сегодня без поддержки Запада нам будет очень трудно что-либо сделать с такой страной, как Россия", - сказал Игнат на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало агентство "Укринформ". Игнат добавил, что украинские летчики уже готовы к началу обучения. "Зеленый свет на передачу самолетов вроде бы есть, на процесс обучения есть, надо двигаться далее", - подчеркнул к советник командования Воздушных сил. Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html
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украина, нато, f-16, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, F-16, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командование ВСУ заявило, что не хочет давить на партнеров из-за F-16

Воздушные силы ВСУ: Украина не давит на Запад из-за F-16, потому что зависит от партнеров

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Киев не хочет давить на Запад по вопросу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, так как зависит во всех вопросах от партнеров, заявил в понедельник советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
"Хочется как можно скорее (чтобы появились сообщения о начале тренировки украинских пилотов – ред.), конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнеров, потому что мы слишком зависим от Запада во всех вопросах: и в экономике, и в поставках оружия. Мы понимаем, что сегодня без поддержки Запада нам будет очень трудно что-либо сделать с такой страной, как Россия", - сказал Игнат на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало агентство "Укринформ".
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Игнат добавил, что украинские летчики уже готовы к началу обучения. "Зеленый свет на передачу самолетов вроде бы есть, на процесс обучения есть, надо двигаться далее", - подчеркнул к советник командования Воздушных сил.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОF-16В миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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