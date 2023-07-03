https://ria.ru/20230703/dtp-1881899389.html

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек - РИА Новости, 03.07.2023

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек

Легковушку зажало между двумя грузовиками на юго-востоке Москвы, водитель иномарки скончался на месте, дорожная ситуация в районе аварии осложнена, сообщается в РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:11

2023-07-03T13:11

2023-07-03T14:19

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Легковушку зажало между двумя грузовиками на юго-востоке Москвы, водитель иномарки скончался на месте, дорожная ситуация в районе аварии осложнена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Ташкентской улице в районе дома 30, строение 2 произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля. По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель грузового автомобиля "ФАВ" совершил столкновение с автомобилем "Хендай" и "Камаз", ожидающим разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай" от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. "Движение ограничено до 1 из 4 полос, дорожная ситуация в районе аварии осложнена. Рекомендуем объезжать этот участок", - дополняется в сообщении. Как видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале прокуратуры Москвы, легковушка останавливается на светофоре и ее зажимает между двумя грузовиками от удара сзади.Впоследствии дептранс сообщил, что движение после ДТП восстановлено в полном объёме.

https://ria.ru/20230621/dtp-1879669103.html

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происшествия, москва, авто