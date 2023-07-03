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В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами - РИА Новости, 03.07.2023
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08:13 03.07.2023 (обновлено: 08:25 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/dtp-1881815867.html
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами - РИА Новости, 03.07.2023
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами
ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем, прокуратура города проводит проверку. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:13
2023-07-03T08:25
происшествия
севастополь
калининградская область
volkswagen group
volkswagen touareg
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем, прокуратура города проводит проверку. "Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя. По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом, не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован в городской больнице N1.
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севастополь
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происшествия, севастополь, калининградская область, volkswagen group, volkswagen touareg, авто
Происшествия, Севастополь, Калининградская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Авто
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами

В районе Инкермана под Севастополем грузовик протаранил пять легковых автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем, прокуратура города проводит проверку.
"Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.
По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом, не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.
В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован в городской больнице N1.
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ПроисшествияСевастопольКалининградская областьVolkswagen GroupVolkswagen TouaregАвто
 
 
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