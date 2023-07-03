https://ria.ru/20230703/dtp-1881815867.html

В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами

В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами - РИА Новости, 03.07.2023

В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами

ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем, прокуратура города проводит проверку. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:13

2023-07-03T08:13

2023-07-03T08:25

происшествия

севастополь

калининградская область

volkswagen group

volkswagen touareg

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем, прокуратура города проводит проверку. "Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя. По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом, не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован в городской больнице N1.

https://ria.ru/20230701/avariya-1881699172.html

севастополь

калининградская область

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Екатерина Зайцева

происшествия, севастополь, калининградская область, volkswagen group, volkswagen touareg, авто