https://ria.ru/20230703/dtp-1881815867.html
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами - РИА Новости, 03.07.2023
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами
ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем, прокуратура города проводит проверку. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:13
2023-07-03T08:13
2023-07-03T08:25
происшествия
севастополь
калининградская область
volkswagen group
volkswagen touareg
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем, прокуратура города проводит проверку. "Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя. По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом, не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован в городской больнице N1.
https://ria.ru/20230701/avariya-1881699172.html
севастополь
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, калининградская область, volkswagen group, volkswagen touareg, авто
Происшествия, Севастополь, Калининградская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Авто
В районе Инкермана произошло ДТП с автофурой и пятью легковыми машинами
В районе Инкермана под Севастополем грузовик протаранил пять легковых автомобилей