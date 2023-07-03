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Во Франции задержали более трех тысяч человек за последние дни беспорядков

Во Франции задержали более трех тысяч человек за последние дни беспорядков - РИА Новости, 03.07.2023

Во Франции задержали более трех тысяч человек за последние дни беспорядков

Стражи правопорядка во Франции провели задержания 3 200 человек в течение последних трех дней, когда страну охватили массовые беспорядки, сообщает в понедельник РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:58

2023-07-03T14:58

2023-07-03T14:58

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Стражи правопорядка во Франции провели задержания 3 200 человек в течение последних трех дней, когда страну охватили массовые беспорядки, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на МВД Франции. Как заявил глава ведомства Жеральд Дарманен, это "беспрецедентный" случай, он отметил, что полиция работала в "тяжелых условиях" и что нужно быть "жесткими" в отношении хулиганов. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире